Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde gerçekleştirilen uygulamanın, mevcut asayiş ve kamu düzeninin korunması, genel güvenlik ile halk sağlığını tehdit eden unsurların önlenmesi, suçluların yakalanması ve kayıt dışı ekonomiyle mücadele kapsamında düzenlendiği belirtildi.

578 işletme tek tek denetlendi

Eş zamanlı uygulamada il genelinde faaliyet gösteren 578 günübirlik konaklama işletmesi ile araç kiralama firmaları ekipler tarafından detaylı şekilde kontrol edildi. Denetimlerde işletmelerin yasal yükümlülüklerini yerine getirip getirmediği, konaklayan kişilerin kimlik bildirimlerinin düzenli yapılıp yapılmadığı ve çalışan kayıtları incelendi.

Yapılan kontroller sonucunda, anlık veri göndermediği belirlenen 1 günübirlik konaklama işletmesi ile 1 araç kiralama firmasına idari para cezası uygulandı.

Kayıt dışı konaklamaya da işlem

Denetimlerde ayrıca çalışan kaydını sisteme işlemediği belirlenen 1 işletme hakkında da yasal işlem başlatıldı. Bunun yanı sıra, kimlik bildirim sistemine kayıt yapmadan konaklama yaptırdığı tespit edilen 1 kişi hakkında da cezai işlem uygulandı.

Denetimler sürecek

Emniyet yetkilileri, günübirlik konaklama tesisleri ile araç kiralama firmalarının suçların önlenmesi ve kamu güvenliğinin sağlanması açısından önemli bir denetim alanı olduğunu vurgulayarak, benzer uygulamaların il genelinde belirli aralıklarla sürdürüleceğini ifade etti.

Yetkililer, özellikle kimlik bildirim sistemi, çalışan kayıtları ve yasal mevzuata uygunluk konusunda işletmelerin gerekli hassasiyeti göstermesi gerektiğini belirterek, kurallara uymayan kişi ve işletmelere yönelik idari ve adli işlemlerin kararlılıkla uygulanacağını bildirdi.