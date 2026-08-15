Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararlarına göre, Antalya İl Jandarma Komutanlığında üst düzey bir görev değişimi gerçekleşti. 15 Ağustos 2026 tarihli Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Jandarma Teftiş Kurulu Başkanı Tümgeneral Hüseyin Bekmez, Antalya İl Jandarma Komutanı olarak atandı.

Aynı kararname kapsamında, mevcut Antalya İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Ahmet Kavukcu'nun ise görevinden alınarak Jandarma Genel Komutanlığı emrine atandığı bildirildi. Alınan atama kararları Resmi Gazete'de yayımlanarak resmen yürürlüğe girdi.

YENİ KOMUTAN HÜSEYİN BEKMEZ KİMDİR?

1965 yılında Eskişehir'in Çifteler ilçesinde dünyaya gelen Tümgeneral Hüseyin Bekmez, ilköğrenimini Çatımapınar Köyü İlkokulunda, ortaöğrenimini ise Kadıkuyusu Köyü Ortaokulunda tamamladı. Lise eğitimini Jandarma Astsubay Sınıf Okul Komutanlığında sürdüren Bekmez, buradan 1981 yılında mezun oldu.

Akademik eğitimine de devam eden Bekmez, 1990 yılında Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinden lisans derecesiyle mezun oldu. 2007 yılına gelindiğinde ise Ufuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde yüksek lisans eğitimini tamamladı. Tümgeneral Bekmez'in evli ve üç çocuk babası olduğu aktarıldı.

TEŞKİLAT İÇİNDE ZENGİN GÖREV GEÇMİŞİ

Kariyerine 1981-1990 yılları arasında İzmir, Balıkesir, Şırnak ve Samsun'da çeşitli görevler üstlenerek başlayan Hüseyin Bekmez, 1990'da kazandığı Jandarma Subay Temel Kursunu 1991'de başarıyla bitirerek subaylığa geçiş yaptı. 1991 ile 2005 yılları arasında Artvin, Tokat, Elazığ, Gaziantep ve Adıyaman'da İlçe Jandarma Komutanı olarak sahada aktif rol aldı.

İlerleyen dönemde karargah ve eğitim görevlerine ağırlık veren Bekmez, 2005-2011 yılları arasında Jandarma Okullar Öğretim Kurul Başkanlığında Plan Şube Müdürü, 2012-2014 arasında Ankara İl Jandarma Komutan Yardımcısı, 2014-2016 yıllarında ise Tokat Jandarma Bölge Komutanlığı Denetleme ve Değerlendirme Başkanı olarak görev yaptı. 2016-2017 yıllarında Jandarma Eğitim Komutanlığı, Jandarma Okullar Kurs Komutanlığı ile Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı bünyesinde çeşitli sorumluluklar üstlendi.

ÜST DÜZEY KOMUTANLIKLAR VE TERFİ SÜRECİ

2017-2019 yılları arasında Kayseri İl Jandarma Komutanlığı emrinde bulunan Bekmez, 2019-2021 yıllarında Gaziantep İl Jandarma Komutanı olarak görev yaptı. 23 Ağustos 2021 tarihli ve 2021/419 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı ile tuğgeneralliğe terfi ederek Van İl Jandarma Komutanlığına atanan tecrübeli isim, bu görevinin ardından Jandarma Genel Komutanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığına getirilmişti.

BU ATAMANIN BÖLGESEL DİNAMİKLERE OLASI ETKİSİ NEDİR?

Antalya İl Jandarma Komutanlığında gerçekleşen bu görev değişimi, idari olarak il merkezine bağlı olan Alanya'da da kamuoyu tarafından yakından takip ediliyor. Özellikle turizm sezonunda artan nüfus hareketliliği ve geniş kırsal alanların asayiş yönetimi açısından, Tümgeneral Bekmez'in hem doğu hem batı illerindeki saha tecrübesi ile teftiş kurulundaki denetim geçmişinin, bölgedeki güvenlik stratejilerine olumlu yansımaları olması muhtemel görülüyor.