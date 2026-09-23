ANTALYA, 2026 yılının son çeyreğinde art arda düzenlenecek uluslararası organizasyonlarla yoğun bir döneme hazırlanıyor. Ekim, kasım ve aralık aylarında gerçekleşecek etkinlikler, kente binlerce kişinin gelmesini sağlarken turizm ve konaklama sektöründe de hareketlilik yaratacak.

İLK BÜYÜK ORGANİZASYON EKİM'DE

Antalya’daki yoğun organizasyon takviminin ilk durağını 77’nci Uluslararası Uzay Kongresi (IAC 2026) oluşturacak. Kongre, 5-9 Ekim 2026 tarihleri arasında Antalya NEST Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilecek.

Türkiye’de ilk kez düzenlenecek IAC 2026’ya Türkiye Uzay Ajansı ev sahipliği yapacak. Uzay ve teknoloji alanındaki konuların ele alınacağı kongre için 10 bin kişiye kadar katılım bekleniyor.

OTELLERDE YOĞUNLUK BEKLENİYOR

Kongrenin özellikle Belek ve çevresindeki otellerde hareketlilik oluşturması bekleniyor. Katılımcı sayısının 10 bine kadar çıkabilmesi, bölgedeki konaklama tesislerinde yüksek doluluk beklentisini beraberinde getiriyor. Uzay ve teknoloji alanındaki uluslararası organizasyonun Belek turizmine önemli katkı sağlaması da öngörülüyor. Kongre, Antalya'nın turizm sezonunun son bölümünde uluslararası ziyaretçi hareketliliğini destekleyecek.

KASIM AYINDA YOĞUNLUK ZİRVEYE ÇIKACAK

Antalya'nın organizasyon takvimi kasım ayında çok daha geniş bir katılımla devam edecek. Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı (COP31), 9-20 Kasım tarihleri arasında Antalya'da düzenlenecek.

COP31'in Antalya'nın bugüne kadar ev sahipliği yaptığı en büyük organizasyonu olabileceği belirtiliyor. Zirveye 196 ülkeden katılım bekleniyor. Antalya Valisi Hulusi Şahin'in yaptığı açıklamaya göre 80 bin ila 120 bin arasında kişinin organizasyon kapsamında Antalya'da bulunması öngörülüyor. Yaklaşık 100 devlet ve hükümet başkanının da zirve için kente gelmesi bekleniyor.

ANTALYA EKONOMİSİNE 2 MİLYAR DOLARLIK KATKI

COP31'in Antalya ekonomisine yaklaşık 2 milyar dolarlık ekonomik hareketlilik sağlaması bekleniyor. Bu kapsamlı organizasyonun konaklama başta olmak üzere turizm sektöründe de önemli bir yoğunluk oluşturması öngörülüyor. Yüksek katılımlı zirve, Antalya'nın yılın son bölümündeki turizm hareketliliğinin en önemli unsurlarından biri olacak.

BELEK'TE ULAŞIM HAZIRLIĞI HIZLANDI

COP31 öncesinde ulaşım ve altyapı çalışmaları da hızlandırıldı. Belek'teki ana arter 2x2 şeritli hale getirildi. Bölgede asfalt yenileme çalışmaları da gerçekleştirildi. Ulaşım altyapısındaki düzenlemeler, zirve döneminde oluşması beklenen yoğunluğa hazırlık kapsamında yapıldı.

OTELLER SATIŞLARI DURDURDU

Turizm sektöründe COP31 hazırlıkları da hız kazandı. Çok sayıda otel, konferans tarihleri için satışlarını durdurdu veya fiyatlarını yeniden düzenledi. Özellikle Antalya merkez, Lara-Kundu ve Belek bölgelerinde rezervasyonların hızlanması bekleniyor. Zirve için oluşacak yüksek talebin, otellerde doluluk oranlarını artırması öngörülüyor.

YILIN SON ORGANİZASYONU ARALIK'TA

Antalya'nın uluslararası organizasyon trafiği aralık ayında da devam edecek. International Seed Federation tarafından düzenlenen International Asian Seed Congress, 1-5 Aralık 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Tarım ve Orman Bakanlığı kapsamında düzenlenecek kongrede yaklaşık 1.500 sektör temsilcisi, araştırmacı ve uzman bir araya gelecek.

ÜÇ ORGANİZASYON TURİZMİ HAREKETLENDİRECEK

Ekim ayında IAC 2026 ile başlayacak yoğunluk, kasım ayında COP31 ile çok daha geniş bir katılıma ulaşacak. Aralık ayında düzenlenecek International Asian Seed Congress ise Antalya'nın yıl sonundaki uluslararası organizasyon trafiğini sürdürecek. Uzay, iklim ve tohumculuk alanlarındaki üç organizasyonun Antalya'ya getireceği ziyaretçi trafiğinin turizm ve konaklama sektöründe hareketlilik oluşturması bekleniyor. Belek, Lara-Kundu ve Antalya merkez başta olmak üzere otellerin bu yoğunluktan doğrudan etkilenmesi öngörülüyor.

Kaynak: Turizm AJANSI