Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da gerçekleştirilen Avrupa Boks Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil eden Samet Gümüş, turnuvayı madalyayla kapattı. Asics Arena'da düzenlenen organizasyonun akşam seansında ringe çıkan milli sporcu, erkekler 50 kilo mücadelesinde Azerbaycanlı Subhan Mamedov ile karşılaştı.

Sözcü Gazetesi'nin aktardığı bilgilere göre, müsabakada rakibine mağlup olan Samet Gümüş, şampiyonayı bronz madalyayla bitirdi.

KARİYERİNE YENİ BİR BAŞARI EKLEDİ

Daha önce kariyerinde bir Avrupa şampiyonluğu unvanı da bulunan milli boksör, Sofya'da elde ettiği bu dereceyle uluslararası arenadaki madalya koleksiyonunu genişletti. Gümüş'ün kazandığı bronz madalya, Türkiye'nin boks branşındaki uluslararası tecrübesini bir kez daha ortaya koydu.