Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun (PFDK) açıkladığı karara göre, Nesine 3. Lig 3. Grup'ta mücadele etmesi gereken Yeni Malatyaspor amatör lige düşürüldü. Fikstürdeki karşılaşmalara çıkmayan sarı-siyahlı kulübün 19 yıllık profesyonel lig serüveni resmi olarak sona erdi.

SÜPER LİG VE AVRUPA BAŞARISI

Profesyonel liglerdeki yükselişine 2006-2007 sezonunda 3. Lig'e çıkarak başlayan Malatya temsilcisi, 2009-2010 sezonunda 2. Lig'e, 2014-2015 sezonunda ise 2. Lig Beyaz Grup şampiyonu olarak 1. Lig'e yükseldi. İstikrarlı grafiğini sürdüren ekip, 2016-2017 sezonunu ikinci bitirerek Süper Lig biletini aldı. Süper Lig'deki ilk yılı olan 2017-2018 sezonunu 10. sırada tamamlayan takım, bir sonraki yıl 5. sıraya yerleşti. Aynı dönemde Galatasaray'ın Türkiye Kupası'nı kazanmasıyla UEFA

Avrupa Ligi'ne katılma hakkı kazanan kulüp, Avrupa'da 3. eleme turuna kadar ilerledi.

DÜŞÜŞ SÜRECİ NASIL HIZLANDI?

Türk futbolunda ekonomik krizlerin kulüpleri ne kadar hızlı eritebileceğinin güncel bir örneği olan Yeni Malatyaspor'un çöküşü, 2019-2020 sezonunda başladı. Ligi 16. sırada bitiren takım, pandemi nedeniyle küme düşmenin kaldırılmasıyla geçici bir nefes aldı. Ancak mali ve sportif istikrarsızlık devam etti. 2020-2021 sezonunda 15. olan ekip, 2021-2022 sezonunda son sıraya demir atarak 5 yıllık Süper Lig macerasını noktaladı.

Süper Lig'den düştükten sonra toparlanamayan kulüp, alt liglerde de tutunamadı. Son olarak 3. Lig maçlarına çıkmama kararı alan Yeni Malatyaspor, PFDK'nın resmi işlemiyle birlikte tamamen amatör statüye geriledi.