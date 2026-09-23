ANTALYA Defterdarlığı, Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yayımlanan B20 Tahsilat Genel Tebliği kapsamında kamu alacaklarının tecil ve taksitlendirilmesine ilişkin önemli bir duyuru yaptı. Mükelleflerin ödeme planında belirtilen taksitleri zamanında ödemeleri gerektiği belirtilirken, özellikle ilk taksit için son tarihin 30 Eylül 2026 olduğu hatırlatıldı.

İLK TAKSİT İÇİN SON GÜN 30 EYLÜL

Defterdarlık tarafından yapılan açıklamaya göre, hakkında tecil ve taksitlendirme kararı verilen kamu alacaklarında ilk taksitin 30 Eylül 2026 tarihine kadar ödenmesi gerekiyor. Sonraki taksitlerin ise ödeme planında belirtilen tarihlerde ve düzenli şekilde yatırılması gerektiği bildirildi.

Taksitlendirme süresinin, borcun niteliği ve mükellefin durumuna göre değişebileceği belirtilirken, kesin ödeme tarihleri ile taksit tutarlarının mükellefe verilen ödeme planında yer aldığı ifade edildi.

12, 36, 48 VE 72 AYA KADAR TAKSİT İMKANI

Tebliğ kapsamında taksitlendirme sürelerinin borcun türü ve mükellefin mali durumuna göre farklılık gösterebildiği belirtildi. Genel uygulamada bazı kamu alacakları 12 aya kadar taksitlendirilebilirken, belirli şartları taşıyan mükellefler için 36, 48 veya 72 aya kadar taksitlendirme imkanı bulunabiliyor.

Taksit sayısının ve ödeme tutarlarının, ilgili mevzuat kapsamında mükellefin mali durumu ve borcun niteliği dikkate alınarak belirlendiği kaydedildi.

ÖDEME PLANINA DİKKAT

Antalya Defterdarlığı, mükelleflerin ödeme planlarını dikkatle takip etmeleri gerektiğini vurguladı. Taksitlerin süresinde ödenmemesi halinde tecil ve taksitlendirme şartlarının ihlal edilebileceği, bunun da mükellef açısından çeşitli hak kayıplarına yol açabileceği belirtildi.

Mükelleflerin kendilerine ait taksit tutarlarını ve ödeme tarihlerini bağlı bulundukları vergi dairelerinden veya Gelir İdaresi Başkanlığı'nın Dijital Vergi Dairesi üzerinden kontrol edebilecekleri bildirildi.

Defterdarlık, herhangi bir hak kaybı yaşanmaması için özellikle 30 Eylül 2026 tarihli ilk taksit ödemesinin zamanında yapılması konusunda mükelleflere uyarıda bulundu.