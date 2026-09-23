ALANYA Belediyesi Kütüphaneler ve Müzeler Müdürü Hüseyin Çinal ile Alanya Belediyesi Meclis Üyesi İrem Yunusoğlu, Alanya Kaymakamı Şakir Öner Öztürk’ü makamında ziyaret etti. Görüşmede, Alanya’nın kültür ve sanat hayatının önemli organizasyonları arasında yer alan Alanya Kitap Fuarı’nın bu yılki programına ilişkin bilgi paylaşımında bulunuldu.

FUAR BU YIL 8’İNCİ KEZ DÜZENLENECEK

Çinal ve Yunusoğlu, bu yıl 8’incisi düzenlenecek Alanya Kitap Fuarı kapsamında yürütülen hazırlıklar hakkında Kaymakam Öztürk’e bilgi verdi. Ziyarette fuarın içeriği ve teması üzerine değerlendirmelerde bulunulurken, Kaymakam Öztürk de organizasyona davet edildi.

Her yıl kitapları, yazarları ve okurları bir araya getiren fuarın, bu yıl da Alanya’nın kültür ve sanat yaşamına katkı sunması hedefleniyor.

“800 YILLIK MİRASIN GÖLGESİNDE”

Bu yılki fuarın “800 Yıllık Mirasın Gölgesinde” temasıyla gerçekleştirileceği belirtildi. Alanya’nın köklü tarihi ve kültürel birikimine vurgu yapan tema kapsamında gerçekleştirilecek fuarın, kitap ve edebiyatın yanı sıra kentin kültürel mirasını da ön plana çıkarması amaçlanıyor.

Ziyarette kültür ve sanat etkinliklerinin kent yaşamındaki yeri ve bu tür organizasyonların farklı yaş gruplarını kitapla buluşturmadaki önemi üzerine de görüş alışverişinde bulunuldu.

KAYMAKAM ÖZTÜRK’TEN TEŞEKKÜR

Alanya Kaymakamı Şakir Öner Öztürk ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Alanya Belediyesi Kütüphaneler ve Müzeler Müdürü Hüseyin Çinal ile Belediye Meclis Üyesi İrem Yunusoğlu’na nazik ziyaretleri ve fuar davetleri dolayısıyla teşekkür etti.

Ziyaret, Alanya Kitap Fuarı ve kentte gerçekleştirilen kültür-sanat çalışmaları üzerine yapılan değerlendirmelerin ardından sona erdi. (Mine UZUN)