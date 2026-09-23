Antalya Ticaret Borsası (ATB) tarafından Mimar Sinan Kongre Merkezi'nde 'Antalya Su Zirvesi' düzenlendi. Zirvede, azalan su kaynaklarına karşı tarımsal sulama yöntemlerinin ve sera altyapılarının acilen değiştirilmesi gerektiği bildirildi.

Antalya Valisi Hulusi Şahin, etkinlikte yaptığı konuşmada, iklim değişikliği ve nüfus artışının tatlı su kaynaklarını hızla tükettiğini aktardı. Vahşi sulamadan damlama sulamaya geçişin su tasarrufu sağladığını ancak gelinen noktada bunun da yetersiz kaldığını belirten Şahin, yeni yöntemlerin zorunlu olduğunu ifade etti.

Kentteki seraların yaş ortalamasının 29 olduğuna dikkat çeken Vali Şahin, bu yapıların yeni nesil sistemlerle değiştirilmesi gerektiğini açıkladı. Şahin, yağmur hasadı gibi uygulamaların hayata geçirilmesinin ve yeraltı sularının sıkı denetlenmesinin şart olduğunu dile getirdi.

SU KAYNAKLARINDA BÜYÜK BASKI

ATB

Başkanı Ali Çandır, suyun yalnızca çevresel bir mesele değil; üretim, turizm ve ekonominin temeli olduğunu vurguladı. Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Büşra Özdemir ise içme suyunun yüzde 98'inin yeraltı kaynaklarından sağlandığını kaydetti. Özdemir, 2,7 milyon yerleşik nüfus ve 27 milyona yakın ziyaretçiye hizmet verdiklerini, ASAT SCADA sistemiyle şebekeyi anlık izlediklerini duyurdu.

Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan da bölgedeki su krizinin ulaştığı boyuta değindi. Avlan Gölü'nün kuruduğunu, Doyran Gölü'nün kuruma noktasına geldiğini ve Kırkgöz kaynaklarının tehlike altında olduğunu aktaran Özkan, bilimsel yöntemlerle daha az su tüketen tarımsal üretime geçilmesinin önemine işaret etti.

YENİ DÖNEMİN ALANYA'YA OLASI YANSIMASI

Alanya, örtüaltı tarım ve özellikle tropikal meyve üretiminde Antalya'nın en önemli merkezleri arasında yer alıyor. Zirvede işaret edilen 29 yaşındaki seraların yenilenmesi ve yağmur hasadı zorunluluğu gibi yapısal değişim adımlarının, Alanya'daki muz ve avokado üreticileri tarafından da yakından takip edilmesi bekleniyor.