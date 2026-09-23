Esenler Belediyesi Prof. Dr. Sadettin Ökten Şehir Düşünce Merkezi tarafından hazırlanan Türkiye Trafik Durum Raporu, ülke genelindeki ulaşım krizinin boyutlarını sayısal verilerle ortaya koydu. Açıklanan rapora göre, özellikle İstanbul'daki trafik yoğunluğu hem zaman hem de devasa ekonomik kayıplara neden oluyor. Araştırma kapsamında Türkiye genelinde 15 yaş ve üzeri 3 bin kişiyle anket yapılırken; İstanbul, Ankara, Eskişehir ve Malatya'da sürücü, polis, zabıta ve moto kuryelerle odak grup görüşmeleri gerçekleştirildi.

YILLIK MALİYET 10 MİLYAR DOLARI AŞTI

Raporda paylaşılan güncel verilere göre, İstanbul'da yaşanan trafik sıkışıklığının yıllık faturası yaklaşık 10 milyar dolar seviyesine ulaştı. Bu devasa maliyet tablosunun sadece yakıt israfından ibaret olmadığı aktarıldı. Trafikte geçen sürenin yarattığı iş gücü ve verimlilik kaybı, toplam ekonomik faturanın temel nedenleri arasında gösteriliyor. Sadece fazladan tüketilen yakıtın maliyetinin ise yaklaşık 760 milyon dolar olduğu bildirildi.

İSTANBULLUNUN 12 GÜNÜ TRAFİKTE ERİYOR

Zaman kaybı verileri, ulaşım krizinin günlük hayata etkisini net bir şekilde özetliyor. Rapordaki hesaplamalara göre, İstanbul'daki yoğunluk kişi başına yılda 288 saate varan zaman kaybı yaratıyor ve bu süre tam 12 güne denk geliyor. Ayrıca araştırmada yer verilen INRIX 2025 verilerine göre, bir sürücü sadece trafik tıkanıklığı sebebiyle yılda ortalama 105 saatini yolda geçiriyor.

10 YILDA TRAFİĞE 13 MİLYON YENİ ARAÇ EKLENDİ

Araç sayısındaki artış hızı da raporun dikkat çeken başlıkları arasında yer aldı. 2015 yılında 20 milyon civarında olan trafiğe kayıtlı araç sayısının, 2025 yılı Ekim ayı sonu itibarıyla 33 milyon 193 bin 636’ya ulaştığı açıklandı. Bu tablo, son on yıl içinde trafiğe her yıl ortalama 1.3 milyon yeni aracın katıldığını ve mevcut yol altyapısı üzerindeki taşıt baskısının yüzde 65 oranında arttığını gösteriyor.

Çalışmada özel bir başlık ayrılan moto kuryeler ise mevcut düzenlemelerin yetersizliğine vurgu yaptı. Odak grup görüşmelerine katılan kuryeler; yüksek teslimat baskısı, güvencesiz çalışma koşulları ve kendilerine ayrılmış şeritlerin bulunmaması nedeniyle trafikte sıklıkla risk almak zorunda kaldıklarını ifade etti.