ALANYA’NIN batı bölgesinde görev yapan mahalle muhtarları, mahallelerinde yaşanan sorunları ve vatandaşların beklentilerini iletmek üzere Alanya Kaymakamı Şakir Öner Öztürk’ü makamında ziyaret etti. Muhtarların yoğun katılımıyla gerçekleşen görüşmede, batı bölgesindeki mahallelerin öncelikli ihtiyaçları ele alındı.

MUHTARLAR TALEPLERİ TEK TEK AKTARDI

Ziyarette mahalle muhtarları, görev yaptıkları bölgelerde vatandaşlardan kendilerine iletilen talep ve beklentileri Kaymakam Öztürk ile paylaştı. Mahallelerin mevcut ihtiyaçları ve çözüm bekleyen konular hakkında bilgi veren muhtarlar, vatandaşların günlük yaşamını ilgilendiren başlıkların ilgili kurumlara aktarılmasını talep etti.

Kaymakam Öztürk ise muhtarların dile getirdiği konuları tek tek dinleyerek talep ve öneriler hakkında değerlendirmelerde bulundu. Görüşmede, sorunların çözümüne yönelik izlenebilecek yollar ve ilgili kurumlarla kurulacak koordinasyon da ele alındı.

VATANDAŞLARIN BEKLENTİLERİ MASAYA YATIRILDI

Mahallelerin ihtiyaçlarının yerinde tespit edilmesi ve vatandaşlardan gelen taleplerin doğrudan ilgili makamlara ulaştırılmasının öneminin öne çıktığı ziyarette, kamu kurumları ile mahalleler arasındaki iletişimin sürdürülmesi konusunda görüş alışverişi gerçekleştirildi.

Muhtarların vatandaş ile kamu kurumları arasında önemli bir iletişim noktası olduğu değerlendirilirken, mahallelerden gelen ihtiyaç ve taleplerin ilgili kurumlarla koordinasyon içerisinde ele alınması üzerinde duruldu.

CK AKDENİZ TEMSİLCİSİ DE KATILDI

Kaymakamlık makamında gerçekleştirilen ziyarete Alanya’nın batı bölgesinde görev yapan mahalle muhtarlarının yanı sıra CK Akdeniz temsilcisi İbrahim Bal da katıldı.

Karşılıklı görüş alışverişinin ardından ziyaret, muhtarların talep ve önerilerinin değerlendirilmesiyle sona erdi. (Mine UZUN)