Anayasa Mahkemesi (AYM), kamuoyunda uzun süredir tartışılan süresiz nafaka uygulamasına ilişkin önemli bir karara imza attı. Mahkeme, Türk Medeni Kanunu'nda yer alan ve boşanma sonrası yoksulluk nafakasının süresiz olarak talep edilmesine imkan tanıyan hükmü oy çokluğuyla iptal etti.

Kararın yürürlüğe girmesi için ise yasama organına yeni bir düzenleme hazırlayabilmesi amacıyla 9 aylık süre verildi. Bu süreçte mevcut uygulama devam edecek.

BAŞVURU ANTALYA'DAN GELDİ

Kararın temelini oluşturan başvuru, Antalya 12. Aile Mahkemesi tarafından yapıldı. Mahkeme, 2025 yılında görülen bir dava kapsamında Türk Medeni Kanunu'nun 175. maddesinde yer alan "süresiz nafaka" hükmünün Anayasa'ya aykırı olduğu gerekçesiyle dosyayı AYM'ye taşıdı.

Başvuruyu değerlendiren AYM Genel Kurulu, ilgili düzenlemenin iptal edilmesine karar verdi. Kararın ayrıntılı gerekçesi daha sonra kamuoyuyla paylaşılacak.

MEVCUT DÜZENLEME NE DİYOR?

Türk Medeni Kanunu'nun 175. maddesinde şu hüküm yer alıyor:

"Boşanma yüzünden yoksulluğa düşecek taraf, kusuru daha ağır olmamak koşuluyla geçimi için diğer taraftan mali gücü oranında süresiz olarak nafaka isteyebilir. Nafaka yükümlüsünün kusuru aranmaz."

AYM'nin iptal kararıyla birlikte, bu maddede yer alan "süresiz" nafaka uygulamasının nasıl yeniden düzenleneceği merak konusu oldu.

ADALET BAKANI'NDAN İLK DEĞERLENDİRME

Adalet Bakanı Akın Gürlek, kararın ardından sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, boşanma sonrası süreçlerde tarafların haklarını koruyan ve hakkaniyeti gözeten bir model üzerinde çalıştıklarını belirtti.

Gürlek, vatandaşlardan gelen talepler ve sahadaki uygulamaların uzun süredir değerlendirildiğini ifade ederek, süresiz nafaka konusunun hazırlıkları devam eden yargı reformlarının önemli başlıklarından biri olduğunu söyledi.

Bakan Gürlek açıklamasında, AYM'nin kararını "adalet ve hakkaniyet ilkeleri adına kıymetli" bulduklarını ifade etti.

YENİ DÜZENLEME MECLİS GÜNDEMİNE GELECEK

Kararın ardından gözler Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne çevrildi. AYM'nin verdiği 9 aylık süre içerisinde yeni bir nafaka modeli hazırlanması bekleniyor.

Yeni düzenlemede nafaka süresinin belirli kriterlere bağlanması, evlilik süresi, tarafların ekonomik durumu, yaş, çalışma imkanı ve çocukların durumu gibi unsurların dikkate alınması yönünde çalışmalar yapılabileceği değerlendiriliyor. Ancak bu konuda henüz Meclis'e sunulmuş resmi bir teklif bulunmuyor.

Önümüzdeki dönemde hazırlanacak yasal düzenleme, boşanma sonrası nafaka uygulamalarında önemli değişikliklerin önünü açabilir.