İzmir siyasetinde son dönemde yaşanan hareketliliğe Foça Belediye Başkanı Saniye Bora Fıçı hakkında ortaya atılan parti değişikliği iddiası eklendi. Gazeteci İsmail Saymaz, CHP’li Belediye Başkanı Fıçı’nın AK Parti’ye katılacağını öne sürdü. İddianın 10 Eylül’de düzenlenmesi beklenen bir programda resmiyet kazanacağı ileri sürülürken, haberin yayımlandığı saat itibarıyla Fıçı veya Foça Belediyesi tarafından geçişi doğrulayan resmi bir açıklama yapılmadı.

GÖZLER 10 EYLÜL’E ÇEVRİLDİ

Saymaz’ın kamuoyuna taşıdığı iddia kısa sürede farklı haber kuruluşlarının da gündemine girdi. Buna göre Fıçı’nın AK Parti’ye katılımının 10 Eylül Perşembe günü yapılacak program kapsamında gerçekleşmesi bekleniyor. Ancak siyasi parti değişikliği henüz Fıçı tarafından ilan edilmediği için gelişme şu aşamada iddia niteliğini koruyor. Sürecin kesinleşmesi halinde yapılacak resmi açıklama ve parti yönetiminden gelecek duyurular belirleyici olacak.

FIÇI DAHA ÖNCE DE AÇIKLAMA YAPMIŞTI

Fıçı’nın siyasi geleceğine ilişkin tartışmalar yeni değil. Foça Belediye Başkanı, 31 Temmuz’da yaptığı açıklamada siyasi konumuna ilişkin herhangi bir değişiklik bulunmadığını belirtmiş, belediye meclis üyeleriyle istişarelerini sürdürdüklerini ifade etmişti. Aradan geçen sürede yeniden gündeme gelen parti değişikliği iddiası nedeniyle gözler bu kez doğrudan Fıçı’nın yapacağı açıklamaya çevrildi.

İZMİR SİYASETİNDE HAREKETLİ DÖNEM

Foça’daki iddia, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’ın CHP’den ayrılmasının ardından kent siyasetinde yaşanan gelişmelerin devam ettiği bir dönemde ortaya çıktı. Tugay, CHP üyeliğinden istifa ettikten sonra İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevini bağımsız olarak sürdürme kararı aldığını açıklamıştı. Daha sonra AK Parti’ye geçeceğine ilişkin iddialar gündeme gelse de Tugay bu iddiaları yalanlayarak görevine bağımsız devam edeceğini ifade etmişti.

PARTİ DEĞİŞİKLİĞİ BELEDİYE BAŞKANLIĞINI SONA ERDİRMİYOR

Türkiye’de bir belediye başkanının seçildiği siyasi partiden ayrılması, tek başına belediye başkanlığı görevinin sona ermesi anlamına gelmiyor. Belediye başkanı partisinden istifa ederek bağımsız şekilde görevini sürdürebileceği gibi başka bir siyasi partiye de katılabiliyor. Böyle bir durumda belediye başkanlığı için yeniden seçim yapılması gerekmiyor. Bununla birlikte parti değişikliği, belediye meclisindeki siyasi dağılımı kendiliğinden değiştirmediği için yerel yönetimde karar süreçleri açısından meclisteki mevcut sandalye dengesi önemini koruyor.

FOÇA’DA SİYASİ DENGELER YAKINDAN İZLENECEK

Fıçı’nın olası parti değişikliğinin resmiyet kazanması halinde gelişmenin yalnızca belediye başkanlığı düzeyinde değil, Foça’daki yerel siyasi ilişkiler açısından da sonuçları yakından takip edilecek. Belediye meclisinde alınacak kararlar, parti gruplarının tutumu ve başkan ile meclis arasındaki çalışma ilişkisi yeni dönemin temel başlıkları arasında yer alacak. İlçenin turizm, kıyı yönetimi, altyapı ve belediye hizmetlerine ilişkin gündemi nedeniyle siyasi gelişmelerin hizmet süreçlerine nasıl yansıyacağı da önem taşıyor.

RESMİ AÇIKLAMA BEKLENİYOR

Son dönemde farklı belediyelerde de seçildikleri partilerden ayrılarak başka partilere katılan belediye başkanları ve başkanvekilleri gündeme geldi. Bu nedenle Foça hakkındaki iddia, yerel yönetimlerdeki siyasi geçiş tartışmalarının yeni bir halkası olarak değerlendiriliyor. Fıçı’nın AK Parti’ye katılıp katılmayacağı ise ancak kendisinin ve ilgili siyasi parti yönetiminin yapacağı resmi açıklamayla kesinlik kazanacak.