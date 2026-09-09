​Sosyal medyada son dönemin en popüler akımlarından biri haline gelen geçmişe dönüş konseptleri, yöneticiler tarafından da ilgiyle uygulanmaya devam ediyor. Alanya Belediye Başkan Yardımcısı Nazmi Zavlak da bu akıma katılarak hem geçmişin sıcak hatıralarına göz kırptı hem de Alanya’ya olan bağlılığını gözler önüne serdi.

​Paylaşılan bu özel görsel, 80’lerin atmosferini ince detaylarla bugüne taşıyor. Masada yer alan çevirmeli nostaljik telefon, eski tip masaüstü isimlik, tüplü televizyon ve arkada asılı duran Alanya Belediyesi flaması dönemin resmi havasını yansıtıyor. İnce kesim desenli kravat dönemin moda anlayışını tamamlarken, masanın üzerindeki klasik Türk çayı bardağı samimi ve yerli bir dokunuş katıyor.

​Görselde yer alan "Milliyet" gazetesinin "Türkiye Daha Güçlü Yarınlara" manşeti, duvardaki Kızılkule görselleri ve "Alanya Dün Bugün Daima." yazısı geçmişle bugün arasında köprü kuruyor. Sol taraftaki "Planlama, Kent, Doğa, İnsan" yazılı kitaplar ise yerel yönetim vizyonuna işaret ediyor. Sıcak kahverengi tonlarının hakim olduğu, eski bir film karesini andıran bu karede; "Biz Çalışmazsak..." temasıyla Alanya’ya hizmet etme tutkusunun nesiller boyu süren kesintisiz bir vizyon olduğu vurgulanıyor. Sosyal medya kullanıcılarından büyük beğeni toplayan bu paylaşım, Alanya’nın köklü geçmişine duyulan özlemi bir kez daha gözler önüne serdi.

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Kaynak: Haber Merkezi