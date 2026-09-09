ENERJİ sektöründe çalışanlardan öğrencilere kadar geniş bir katılımcı kitlesine yönelik düzenlenen enerji piyasası eğitimlerinin 2026 yılı sonbahar dönemi takvimi açıklandı.

Dünya Enerji Konseyi (DEK-WEC) Türk Milli Komitesi ile Enerji Piyasaları İşletme AŞ (EPİAŞ) iş birliğinde gerçekleştirilecek eğitimler, 29-30 Eylül ile 1-2 Ekim 2026 tarihlerinde Ankara’da yapılacak.

EĞİTİMLER YÜZ YÜZE GERÇEKLEŞTİRİLECEK

2026 Sonbahar Dönemi Enerji Piyasası Eğitimleri, Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü’nün Ankara’daki binasında yüz yüze gerçekleştirilecek.

Program kapsamında katılımcılara enerji piyasalarının işleyişi konusunda farklı başlıklarda eğitimler verilecek.

KİMLER KATILABİLECEK?

Eğitim programları yalnızca enerji şirketlerinde çalışanlara yönelik olmayacak. Enerji piyasası çalışanlarının yanı sıra kamu görevlileri, akademisyenler, öğrenciler ve enerji sektörüne ilgi duyan diğer paydaşlar da programlara başvurabilecek.

Her bir eğitim için 40 kişilik kontenjan ayrıldı. Yeterli sayıda katılımcıya ulaşılamaması halinde ilgili eğitimin iptal edilebileceği belirtildi.

DOĞAL GAZ PİYASASIYLA BAŞLAYACAK

Programın ilk günü olan 29 Eylül 2026’da doğal gaz piyasaları ele alınacak. Sabah bölümünde Spot Doğal Gaz Piyasası Eğitimi, öğleden sonra ise Vadeli Doğal Gaz Piyasası Eğitimi gerçekleştirilecek.

30 Eylül’de program YEK-G Sistemi ve Organize YEK-G Piyasası Eğitimi ile devam edecek. Aynı gün öğleden sonra Vadeli Elektrik Piyasası Eğitimi verilecek.

ELEKTRİK PİYASALARI İKİ GÜN ELE ALINACAK

Eğitimlerin son iki günü spot elektrik piyasalarına ayrılacak. 1 Ekim’de Gün Öncesi Piyasası ve Gün İçi Piyasası konuları işlenecek.

2 Ekim’de gerçekleştirilecek ikinci bölümde ise uzlaştırma, teminat ve faturalandırma başlıkları ele alınacak.

2026 SONBAHAR DÖNEMİ EĞİTİM TAKVİMİ

29 Eylül: Spot Doğal Gaz Piyasası – öğleden önce

29 Eylül: Vadeli Doğal Gaz Piyasası – öğleden sonra

30 Eylül: YEK-G Sistemi ve Organize YEK-G Piyasası – öğleden önce

30 Eylül: Vadeli Elektrik Piyasası – öğleden sonra

1 Ekim: Spot Elektrik Piyasaları 1 – Gün Öncesi ve Gün İçi Piyasası

2 Ekim: Spot Elektrik Piyasaları 2 – Uzlaştırma, Teminat ve Faturalandırma

Enerji piyasalarının işleyişine ilişkin bilgi ve deneyimini geliştirmek isteyen katılımcılar, eğitimlerin ayrıntılarına EPİAŞ’ın eğitim sayfasından ulaşarak başvurularını gerçekleştirebilecek.