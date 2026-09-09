DİYARBAKIR’ın Bismil ilçesinde ailesiyle birlikte parka giden 4 yaşındaki Yiğit Asaf D., oyun oynadığı sırada elektrik akımına kapılarak yaralandı. Küçük çocuğun, parkta bulunan aydınlatmalı tabeladan dışarı çıktığı iddia edilen açık elektrik kablosuna temas ettiği belirtildi.

Olay, dün akşam saatlerinde Bismil ilçe merkezindeki Kent Meydanı’nda meydana geldi. Ailesiyle birlikte parka gelen Yiğit Asaf, burada bulunan diğer çocuklarla oyun oynamaya başladı.

‘BİSMİL’ YAZILI TABELANIN ÇEVRESİNDE OYNUYORDU

Yiğit Asaf ve diğer çocukların, Kent Meydanı’nda bulunan ‘Bismil’ yazılı aydınlatmalı tabelanın çevresinde oyun oynadığı sırada olay meydana geldi.

İddiaya göre tabelanın aydınlatma sisteminin içerisinden dışarı doğru çıkan elektrik kablosunun bir bölümü açıkta bulunuyordu. Çevrede oyun oynayan 4 yaşındaki Yiğit Asaf, söz konusu kabloya temas etti.

ELEKTRİK AKIMINA KAPILDI

Açıkta bulunan elektrik kablosuna temas eden küçük çocuk elektrik akımına kapılarak yaralandı. Olayı fark eden ailesi, Yiğit Asaf’ı bulunduğu yerden alarak hastaneye götürdü.

Hastanede tedavi altına alınan çocuğun tedavisinin devam ettiği bildirildi.

OLAYLA İLGİLİ İNCELEME BAŞLATILDI

Park gibi özellikle çocukların yoğun olarak kullandığı bir alanda elektrik kablosunun nasıl açıkta kaldığına ilişkin inceleme başlatıldı.

Olayın meydana geldiği aydınlatmalı tabela ve elektrik tesisatının durumunun incelenmesiyle, Yiğit Asaf’ın akıma kapılmasına neden olan koşulların belirlenmesi bekleniyor.

4 yaşındaki Yiğit Asaf’ın hastanedeki tedavisi sürerken, olayla ilgili başlatılan inceleme devam ediyor.