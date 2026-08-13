Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde yaşayan Naile Güngör, kaybolan tavuğunu 77 yaşındaki komşusunun evinde ölü bulmasının ardından polise giderek cinsel istismar şikayetinde bulundu.

Güngör'ün iddiasına göre, komşusu tavuğun gözündeki rahatsızlık için pansuman yapacağını belirterek hayvanı aldı. Akşam saatlerinde diğer tavukların kümese dönmesine rağmen söz konusu tavuğun gelmemesi üzerine şüphelenen Güngör, komşusunun evine gittiğinde hayvanı ölü halde bulduğunu aktardı.

VETERİNER RAPORUNDA DİKKAT ÇEKEN BULGULAR

Antalya Körfez Gazetesi'nin aktardığına göre, polis merkezindeki şikayet işlemlerinin ardından tavuk, incelenmek üzere Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Veteriner Fakültesi'ne gönderildi. Fakülte tarafından hazırlanan epikriz raporunda, hayvanın genital bölgesinde mikroskobik inceleme yapıldığı bildirildi.

Raporda, morfolojik özellikleri itibarıyla spermatozoon ile uyumlu olduğu değerlendirilen iki adet hücresel yapı tespit edildiği kaydedildi. Ölüm sonrası çevresel faktörlerin oluşturabileceği etkiler göz önüne alınarak, bu oluşumların kesin sperm olarak değil, "spermatozoon benzeri yapılar" şeklinde tanımlandığı ifade edildi. Ayrıca makroskobik muayenede, fizyolojik olmayan travmatik bir etkiyle uyumlu doku değişiklikleri ve kanama alanları görüldüğü belirtildi.

ADLİ SÜREÇTE VETERİNER RAPORLARININ ÖNEMİ

Hayvanlara yönelik şiddet ve istismar iddialarında hukuki sürecin sağlıklı yürümesi için üniversitelerin veteriner fakültelerince hazırlanan detaylı epikriz raporları, mahkemeler için en temel delil niteliğini taşıyor. Olası istismar bulgularının mikroskobik düzeyde incelenmesi ve travma izlerinin belgelenmesi, şüphelilerin yasal yaptırımlarla karşılaşmasında belirleyici rol oynuyor.

Rapor sonuçlarının ardından CİMER üzerinden de resmi başvuruda bulunduğunu belirten Naile Güngör, daha önce 25 olan tavuk sayısının 8'e düştüğünü ifade etti. Olayla ilgili başlatılan adli ve idari soruşturma sürüyor.