İstanbul Gençlergücü Spor Kulübü ile İstanbul Kartalgücü Spor Kulübü Başkanı ve Beşiktaş JK 33366 sicil numarasıyla kongre üyesi olan genç başkan Özgür Subaşı Gala TV’de Oryantal ve Sunuculuk yapan Ercanur Soykan’la beraber program yapacaklar

Özgür Subaşı yaptığı açıklamada Oryantal ve Sunucu Ercanur Soykan ile beraber Gala Tv’de hazırladığımız Programda konu amatör spor kulüpleri olucak Amatör futbolu gündeme getiren genç başkan Özgür Subaşı yaptığı açıklamada çok değerli Oryantal ve Sunucu Ercanur Soykan Hanımla beraber güzel işlere imza atacağız dedi aynı zamanda Oryantal olan Güzel Sunucu Ercanur Soykan’da Gala TV’de Oryantal programı yapacak dedi.

Özgür Subaşı daha önce Gala TV, Show Türk TV, Yurdum TV, Mavi Karadeniz TV’de sunduğu programlarla amatör futbol ve profesyonel spor kulübü camialarını gündeme getirdiğini belirterek “Camialarımızı Ekranlara Taşıdık. Konuk olduğumuz TV kanalarında ve radyolarda gündeme Amatör Spor Kulübü Camialarımızı ve Profesyonel Spor Kulübü Camialarımızın Çok Değerli Başkanları Hocaları ve Sporcularıyla Beraber Olmaya devam ediceğiz Gala Tv’de Oryantal ve Sunucu Ercanur Soykan ile beraber ekran karşısında sizlerleyiz Yanımızda Olan Herkese Sponsorlarımıza Teşekkür Ederiz” dedi.