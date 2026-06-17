DİĞER SÜRÜCÜLER İÇİN TEHLİKELİ ANLAR YAŞANDI

Olay, Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Dumlupınar Bulvarı üzerinde meydana geldi.

Kasasına aşırı miktarda ve düzensiz şekilde yüklenen ahşap parçalarıyla seyreden bir kamyon, trafikteki diğer sürücüler için tehlikeli anların yaşanmasına neden oldu.

Yükün herhangi bir güvenlik önlemi alınmadan taşındığı görülürken, kamyonun ilerleyişi boyunca sürücülerin dikkatli şekilde manevra yapmak zorunda kaldığı gözlendi.

AHŞAP PARÇALARI YOLA DÜŞTÜ

Kamyon kasasında bulunan bazı ahşap parçaları seyir halindeyken yola düştü.

Aşırı yük nedeniyle zaman zaman sallandığı görülen aracın, trafikte ciddi risk oluşturduğu belirtildi.

Yola düşen parçalar, aynı güzergahı kullanan sürücüler açısından olası bir kazaya davetiye çıkardı.

SÜRÜCÜ YOLUNA DEVAM ETTİ

Tehlikeli görüntülere rağmen kamyon sürücüsünün duruma aldırış etmeden yoluna devam ettiği görüldü.

Bulvar boyunca ilerlemeyi sürdüren aracın, yük güvenliği açısından gerekli tedbirleri almadığı dikkat çekti.

YÜK GÜVENLİĞİ HAYATİ ÖNEM TAŞIYOR

Uzmanlar, trafikte taşınan yüklerin uygun şekilde sabitlenmesinin hem sürücü hem de diğer yol kullanıcılarının güvenliği açısından büyük önem taşıdığına dikkat çekiyor.

Özellikle ağır tonajlı araçlarda yüklerin standartlara uygun şekilde taşınmaması, ciddi trafik kazalarına neden olabiliyor.

Yetkililer, benzer durumlarla karşılaşan vatandaşların trafik güvenliğini tehlikeye atmamak adına ilgili birimlere ihbarda bulunmalarının önem taşıdığını belirtiyor.