ASAT’tan kritik uyarı geldi. Serik’te Kadriye ve oteller bölgesinde gece saatlerinde su kesintisi yaşanacak. Vatandaşlara “önlem alın” çağrısı yapıldı.

SERİK’TE PLANLI SU KESİNTİSİ

Antalya’da su kesintisi uyarısı geldi. Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı ASAT, Serik ilçesinde yürütülecek altyapı çalışmaları nedeniyle bazı bölgelerde planlı kesinti yapılacağını duyurdu.

Yapılan açıklamaya göre, 31 Mart Salı saat 19.00 ile 1 Nisan Çarşamba saat 07.00 arasında su verilemeyecek. Kesinti özellikle turizm sezonuna hazırlık kapsamında yürütülen teknik çalışmalar nedeniyle gerçekleştiriliyor.

HANGİ BÖLGELER ETKİLENECEK?

Kesintiden etkilenecek bölgeler şöyle açıklandı:

Kadriye Mahallesi, Üçkumtepesi mevkii otelleri ve Taşlıburun mevkii otelleri.

Özellikle Serik oteller bölgesi su kesintisi nedeniyle turizm tesislerinin de hazırlık yapması gerekiyor. Sezon öncesi yapılan bu çalışma, yaz aylarında yaşanabilecek arızaların önüne geçmeyi amaçlıyor.

ASAT NEDEN KESİNTİ YAPIYOR?

ASAT tarafından yapılan açıklamada, kesintinin nedeni detaylı şekilde paylaşıldı. Kadriye-Belek-Karadayı isale hattı ve terfi binasında güç artırımı yapılacağı, yeni pompaların devreye alınacağı ve sisteme yeni içme suyu hattının entegre edileceği belirtildi.

Bu çalışmaların tamamlanmasının ardından bölgede daha güçlü ve kesintisiz su temini hedefleniyor.

VATANDAŞLARA UYARI: SU DEPOLAYIN

Yetkililer, kesinti süresince mağduriyet yaşanmaması için vatandaşların önlem almasını istedi.

Evlerde özellikle gece saatlerinde su kesintisi yaşanacak Serik Kadriye bölgesi için önceden su depolanması, işletmelerin ise alternatif plan yapması öneriliyor.

Bir otel çalışanı durumu şöyle özetledi: “Sezon başlamadan böyle kesintiler oluyor ama hazırlıksız yakalanan zorlanıyor.”

Yani mesele sadece birkaç saatlik kesinti değil… hazırlık yapmayan için sabah işler aksayabiliyor.

ALANYA’YI DA İLGİLENDİRİYOR

Her ne kadar kesinti Serik ilçesi ile sınırlı olsa da, Antalya genelinde altyapı çalışmalarının hızlandığı görülüyor. Bu da Alanya ve çevresinde olası su kesintileri konusunda vatandaşların dikkatli olması gerektiğini gösteriyor.

Çünkü yaz yaklaşırken… bu tür çalışmalar artıyor.