CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin kurultay sürecine yönelik sosyal medya üzerinden bir video mesaj yayımladı. Yaptığı açıklamada siyasi ve bürokratik geçmişine atıfta bulunan Kılıçdaroğlu, partisinin geleceğine dair değerlendirmelerde bulundu.

Kılıçdaroğlu'nun aktardığına göre, Cumhuriyet Halk Partisi içinde demokrasi temel bir ilke olarak kabul ediliyor. Paylaşımında, bugüne kadar sadece millete hizmet ettiğini vurgulayan CHP lideri, kul hakkı yemediğini ve kimseye de yedirmeyeceğini ifade etti.

SANDIKTAN ÇIKAN İRADEYE SAYGI

Atatürk'ün emaneti olarak nitelendirdiği partiyi arınmış bir kurultay süreciyle geleceğe taşıyacaklarını belirten Kılıçdaroğlu, sandık sonuçlarına yönelik net bir tutum sergiledi. Kurultayda ortaya çıkacak delege iradesinin önemine dikkat çekerek, sandıktan kim çıkarsa çıksın baş tacı edileceğini duyurdu.

CHP KURULTAY SÜRECİNDE NELER BEKLENİYOR?

Ana muhalefet partisinde liderlik ve yönetim kadrolarının belirlendiği kurultay süreçleri, Türk siyasetinde yakından takip ediliyor. Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları, parti içi rekabetin demokratik sınırlar içinde yürütüleceğine ve kurultay sonrası şeffaf bir yönetim anlayışının benimseneceğine işaret ediyor. Yaklaşan süreçte delegelerin vereceği karar, partinin yeni dönemdeki siyasi stratejilerini doğrudan şekillendirecek.