Çatalca'da 21 Şubat'ta D-100 kara yolu Edirne istikametindeki otobüs durağında beklerken eşi Serkan Ürkmez (49) tarafından silahla vurulan Gülten Ürkmez'in (41) ölümüne ilişkin soruşturma tamamlandı. Sabah'ın aktardığına göre, Çatalca Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan fezlekede olayın detayları ortaya çıktı.

Cinayet sonrası tarlada yakalanan şüpheli Serkan Ürkmez, ifadesinde eşiyle barışmak istediğini savundu. Olay günü alkollü olduğunu iddia eden zanlı, silahın kazara ateş aldığını ve asıl niyetinin kendisini vurmak olduğunu öne sürdü. Ancak Adli Tıp Kurumu Başkanlığı Morg İhtisas Dairesi Başkanlığının otopsi raporu, maktulün bitişik atış mesafesinden vurulduğunu kaydetti.

DİJİTAL İZLER VE ÇELENK DETAYI

Savcılık incelemesinde şüphelinin cinayet öncesi eylemleri mercek altına alındı. Zanlının olaydan bir gün önce silah fotoğrafıyla "Birazdan her şey son bulacak" şeklinde paylaşım yaptığı belirlendi. Ayrıca cinayet öncesi eşinin iş yerine "Ben seni ölümsüz sevdim" yazılı büyük bir çelenk gönderdiği ve mesajlaşma uygulamasında siyah çelenk görseli kullandığı tespit edildi. Şüphelinin sosyal medyada eşinin fotoğrafını paylaşarak, "26 senelik eşim ret veriyor ise kime ne diyebilirim?" mesajını yazdığı da fezlekede yer aldı.

TASARLAYARAK ÖLDÜRME KAVRAMI NASIL İŞLETİLDİ?

Ceza hukukunda "tasarlayarak öldürme" suçlaması, eylemin ani bir öfkeyle değil, belirli bir plan ve hazırlık süreciyle işlendiğini gösteren somut delillere dayanıyor. Hazırlanan fezlekede de zanlının barışma teklifini reddeden eşine husumet beslediği, olayda kullanılan ruhsatsız silahı önceden temin ettiği ve motosikletle takip gerçekleştirdiği vurgulanarak, eylemin ani olmadığı raporlandı.

Çatalca Cumhuriyet Başsavcılığı, toplanan deliller ışığında şüpheli hakkında "eşe karşı tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istedi. "Ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma" suçundan da 2 yıldan 4 yıla kadar hapis talep edilen fezleke, yargılamanın yapılacağı Silivri Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi.