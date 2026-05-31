ALANYA'NIN Sugözü Mahallesi'nde meydana gelen trafik kazaları mahalle sakinlerini tedirgin ediyor. Mahalle Muhtarı Hasan Uysal, 610. Cadde üzerinde aynı gün içerisinde ikinci kazanın yaşandığını belirterek, yıllardır talep ettikleri hız kesici kasis yapılmamasına tepki gösterdi.

"BU KAZALAR KAÇINILMAZ"

Kazanın ardından açıklama yapan Uysal, sürücülerin bölgede aşırı hız yaptığını belirterek, gerekli önlemler alınmadığı sürece benzer olayların yaşanmaya devam edeceğini söyledi. Uysal, "Bugün sabahtan bu yana yaşadığımız ikinci kaza bu. Bu caddeye ve kavşaklara hız kesici kasis yapılmadığı takdirde bu kazalar kaçınılmaz. Sabah da bir kaza yaşadık, şimdi yine aynı noktada benzer bir olay meydana geldi" dedi.

"13 YILDIR MÜCADELE VERİYORUM"

Mahallede uzun yıllardır hız kesici talebinde bulunduğunu ifade eden Uysal, bürokratik engeller nedeniyle sonuç alamadıklarını söyledi. Uysal, "10 senedir bu noktalara hız kesici kasis yapılması için mücadele ediyorum. Benim muhtarlığımın önüne bile yaptıramadık. UKOME tarafından hastane ve okul önleri dışında izin verilmediği söyleniyor. Ancak burada yaşayan ve bölgeyi en iyi bilen kişilerden biri olarak bu ihtiyacın ne kadar önemli olduğunu görüyorum" diye konuştu.

"BURASI DÖRT YOL KAVŞAĞI"

Cadde'nin yoğun kullanılan bir güzergâh olduğuna dikkat çeken Uysal, kavşakta araçların yüksek hızla ilerlediğini belirtti. Uysal, "Burası dört yol kavşağı. Araçlar çok hızlı geliyor. Şuraya bir hız kesici kasis yapılsa sürücüler yavaşlayacak. Olası bir çarpışma yaşansa bile sonuçları bu kadar ağır olmayacak. İnsanların canı yanmayacak" ifadelerini kullandı.

YETKİLİLERE ÇAĞRI

Yaşanan kazaların üzücü olduğunu vurgulayan Uysal, yetkililere seslenerek acil önlem alınmasını istedi. Uysal, "Buradan yetkililere bir kez daha sesleniyorum. 610. Cadde, Beyaz Park önü ve Sugözü Muhtarlığı önündeki ana kavşağa acilen hız kesici yapılmalı. Bugün insanların başına gelenlerin vebali gerekli önlemleri almayanların üzerinde olur" dedi. (Şerife ÇOBAN)

