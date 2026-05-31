Mahkeme kararıyla CHP Genel Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Özgür Özel, kurmaylarıyla bir araya gelmek üzere TBMM

Grup Yönetim Kurulu Toplantı Salonu’na geçti. Toplantı öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtlayan CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, partideki son gelişmelere ve grup toplantısının akıbetine dair resmi açıklamalarda bulundu.

KILIÇDAROĞLU'NUN İDDİALARINA YANIT

Mutlak butlan kararı sonrası genel başkanlık koltuğuna atanan Kemal Kılıçdaroğlu'nun "FETÖ" ve "ajanlık" şeklindeki ifadeleri üzerine konuşan Emir, bu suçlamaları kesin bir dille reddettiklerini açıkladı. Emir, partilerinde bu tür iddialara muhatap olacak kimsenin bulunmadığını belirterek, söz konusu söylemlerin geçmişte bizzat Kılıçdaroğlu ve ekibine yöneltilmiş eski iftiralar olduğunu ifade etti. Tartışmanın ekseninin kaydırılmaya çalışıldığını aktaran Emir, mevcut durumu sandığına sahip çıkanlar ile sarayın CHP'sini yaratmaya çalışanlar arasındaki bir mücadele olarak nitelendirdi.

GRUP TOPLANTISI NE ZAMAN YAPILACAK?

Parti içi gelişmelerin gölgesinde grup toplantısının yapılıp yapılmayacağı sorusuna da yanıt veren Murat Emir, sürecin tüzük ve Meclis teamüllerine uygun şekilde ilerlediğini bildirdi. Yüz yıllık partinin yasal zemininde Grup Yönetim Kurulu'nun yetkili olduğunu vurgulayan Emir, önümüzdeki salı günü yapılacak toplantının genel işleyiş açısından önceki haftalardan bir farkı olmayacağını aktardı.

HUKUKİ SÜREÇ VE LİDERLİK TARTIŞMASI

Mahkemenin verdiği mutlak butlan kararı, CHP'de genel başkanlık makamının hukuki statüsünü değiştirerek kurultay tartışmalarını ve parti içi güç dengelerini yeniden şekillendirdi. Bu yasal sürecin bir yansıması olarak Kılıçdaroğlu'nun, Özgür Özel'in yeniden grup başkanı seçilmesine yönelik itiraz dilekçesi verdiği yönündeki soruları da yanıtlayan Emir, başvurunun içeriğine hakim olmadığını ancak kendi açılarından bu konunun tartışmaya kapalı olduğunu duyurdu.