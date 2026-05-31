Milyonlarca gayrimenkul sahibini yakından ilgilendiren 2026 yılı emlak vergisi ödemelerinde birinci taksit dönemi kapanıyor. Konut, iş yeri, arsa ve arazi sahiplerinin ilk taksit tutarlarını 1 Haziran mesai bitimine kadar yatırması gerekiyor. Belirlenen yasal süre içinde ödeme yapmayan mükellefler için aylık yüzde 3,5 oranında gecikme faizi uygulanacağı bildirildi.

KİMLER EMLAK VERGİSİNDEN MUAF TUTULUYOR?

Mevcut düzenlemelere göre belirli şartları taşıyan vatandaşlar emlak vergisi ödemekle yükümlü tutulmuyor. Brüt 200 metrekareyi geçmeyen tek konut sahibi emekliler, engelliler ve gaziler bu muafiyetten yararlanabiliyor. Ayrıca hiçbir geliri olmadığını resmi olarak belgeleyen kişiler ile vazife malullüğü aylığı alanlar ve şehitlerin eş ile çocukları da vergiden muaf tutulan kesimler arasında yer alıyor.

ÖDEMELER HANGİ KANALLARDAN YAPILABİLİYOR?

Vatandaşlar vergi borçlarını bağlı bulundukları belediyelerin veznelerinden nakit veya kredi kartıyla ödeyebiliyor. Hafta sonu işlemlerini halletmek isteyen mükellefler ise e-Devlet sistemine entegre edilmiş olan belediyelerin çevrim içi tahsilat platformlarını kullanabiliyor. İnternet üzerinden e-Devlet şifresiyle giriş yapılarak saniyeler içinde borç sorgulaması ve güvenli ödeme adımları tamamlanabiliyor.