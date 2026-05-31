Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) resmi Facebook ve Instagram hesaplarının yönetim hakkı, alınan yargı kararı doğrultusunda el değiştirdi. Söz konusu sosyal medya platformlarının kontrolü, mahkeme kararıyla Kemal Kılıçdaroğlu ekibine devredildi.

Devir işleminin resmiyet kazanmasının ardından her iki hesaptan da eş zamanlı olarak yeni dönemin ilk mesajı yayımlandı. Basına yansıyan bilgilere göre, yönetimi devralan ekibin yaptığı ilk paylaşımda bayramlaşma programına dikkat çekildi.

İLK PAYLAŞIMDA HANGİ İFADELER YER ALDI?

Hesapların yeni yöneticileri tarafından yapılan ortak açıklamada, genel merkezdeki bir etkinliğe vurgu yapıldı. Yayımlanan metinde, "Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye için tertemiz bir başlangıcın arifesinde Genel Merkezimizde düzenlenen Halkla Bayramlaşma Programı'nda yurttaşlarımıza seslendi" ifadeleri kullanıldı.

HESAP DEVRİ STRATEJİYİ NASIL ETKİLER?

Siyasi partilerin milyonlarca takipçiye ulaşan resmi dijital varlıkları, seçmenle kurulan doğrudan iletişimin temelini oluşturuyor. Yargı kararıyla gerçekleşen bu tür yönetim değişikliklerinin, partinin kurumsal dijital stratejilerinde ve kamuoyuna aktarılan mesajların içeriğinde belirleyici bir rol oynaması bekleniyor.