Selçuklu Belediyesi iştiraki üzerinden yapılacak alımlar için süreç başladı. 10 farklı pozisyonda toplam 112 kişi istihdam edilecek.

Konya’da iş arayanlar için dikkat çeken bir ilan yayımlandı. Selçuklu Belediyesi’ne bağlı Selçuklu Kent Hizmetleri A.Ş., hizmet ve turizm sektöründe görevlendirilmek üzere toplam 112 personel alımı yapacağını duyurdu.

Başvuru süreci 30 Mart itibarıyla başladı. Adayların 1 Nisan 2026 tarihine kadar başvurularını tamamlaması gerekiyor. Ancak burada önemli bir detay var… Başvurular yalnızca internet üzerinden kabul ediliyor. Elden ya da farklı yollarla yapılan başvurular direkt eleniyor.

HANGİ POZİSYONLARDA ALIM YAPILACAK

İlana göre en fazla alım hizmet sektöründe olacak. Özellikle restoran ve yiyecek-içecek alanında yoğunluk dikkat çekiyor.

Alım yapılacak bazı kadrolar şöyle:

• 30 garson

• 25 büfe görevlisi

• 15 servis komisi

• 10 barista

• Şef garson

• Aşçı ve mutfak personeli

• Temizlik görevlisi

• Steward (bulaşıkçı)

• Sille Barajı destek personeli

Toplamda 10 farklı branşta alım yapılacak. Yani sadece tek bir meslek grubuna değil, farklı deneyimlere sahip adaylara kapı açılmış durumda.

BAŞVURULAR NASIL YAPILACAK

Başvurular selcuklukenthizmetleri.com adresi üzerinden e-başvuru şeklinde yapılacak. Kurum, özellikle altını çiziyor: Şahsen yapılan başvurular kesinlikle kabul edilmeyecek.

Adaylar ayrıca ilan detaylarını ve şartları İŞKUR’un “Kurum Dışı Kamu İşçi Alım İlanları” sayfasından da inceleyebiliyor.

Aslında bu tür ilanlarda en çok kaçırılan nokta da burası oluyor. İnsanlar son güne bırakıyor, sonra sistem yoğunluğu derken… başvuru gidiyor. Birçok kişi bunu yaşıyor, özellikle sezon öncesi dönemlerde.

ALIMLARIN AMACI NE

Yapılan açıklamaya göre bu personel alımıyla hem hizmet kalitesinin artırılması hem de yerel istihdama katkı sağlanması hedefleniyor.

Özellikle yaz sezonuna doğru bu tarz alımların artması bekleniyor. Turizm ve hizmet sektöründe hareketlilik şimdiden hissediliyor çünkü…

Başvurmayı düşünenler için süre kısa. Kaçırmamak lazım.