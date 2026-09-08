Antalya'nın Aksu ilçesi Karaöz mevkisinde başlayan ve yerleşim alanlarını tehdit eden orman yangınına havadan ve karadan müdahale sürüyor. Alevlerin Aksu ve Kepez'deki yerleşimlere yaklaşması üzerine Karaöz, Yumuk, Çamlıca ve Yeşilkaraman mahallelerinde toplam 254 hane tedbir amacıyla boşaltıldı. Bölgeden 720 kişi güvenli alanlara tahliye edilirken, Yumuk Mahallesi'ndeki 18 ahır da olası risklere karşı boşaltıldı.

720 KİŞİ GÜVENLİ BÖLGELERE TAHLİYE EDİLDİ

Tahliye çalışmaları yangının ilerleme yönü ve yerleşim alanlarına oluşturduğu risk dikkate alınarak mahalle bazında yürütüldü. Karaöz Mahallesi'nde 10 haneden 25 kişi, Yumuk Mahallesi'nde 29 haneden 105 kişi, Kepez'e bağlı Çamlıca Mahallesi'nde 175 haneden 439 kişi ve Yeşilkaraman Mahallesi'nde 40 haneden 151 kişi tahliye edildi. Böylece yangın nedeniyle boşaltılan hane sayısı 254'e, tahliye edilen kişi sayısı ise 720'ye ulaştı.

HAVADAN VE KARADAN YOĞUN MÜDAHALE

Yangının kontrol altına alınması için geniş çaplı bir müdahale yürütülüyor. Sahada 3 uçak ve 9 helikopter havadan görev yaparken, karadan 1037 personel ile 165 arazöz çalışmalara katılıyor. Müdahalede ayrıca 7 TOMA, 30 iş makinesi ve 112 araç görev alıyor. Antalya'da daha önce Döşemealtı Ekşili Mahallesi'ne yaklaşan orman yangınında da aktardığımız gibi, yerleşimlere yakın bölgelerde havadan ve karadan müdahale kritik önem taşıyor. Hava araçları özellikle karadan ulaşımın güç olduğu noktalarda söndürme çalışmalarını desteklerken, arazöz ve iş makineleri alevlerin ilerlemesini durdurmak ve güvenli müdahale hatları oluşturmak amacıyla kullanılıyor.

ÇEVRE İLLERDEN EKİPLER BÖLGEYE SEVK EDİLDİ

Müdahalenin güçlendirilmesi amacıyla çevre illerden de Antalya'ya ekip desteği sağlandı. Konya, Isparta ve Burdur İl AFAD müdürlüklerinin yanı sıra Konya, Karaman ve Isparta belediyelerine bağlı ekipler ile Isparta Orman Bölge Müdürlüğü personeli bölgeye sevk edildi. Büyük orman yangınlarında farklı kurumların aynı sahada koordineli çalışması; söndürme faaliyetlerinin yanı sıra tahliye, ulaşım, sağlık, güvenlik ve kritik altyapının korunması açısından önem taşıyor.

ELEKTRİK VE İLETİŞİM ALTYAPISI DA ETKİLENDİ

Yangın yalnızca ormanlık alanları ve yerleşimleri değil, bölgedeki altyapıyı da etkiledi. Elektrik kesintisi nedeniyle 2 bin 632 aboneye enerji verilemezken, mobil iletişim şebekesinde yaşanan aksaklıklara karşı bölgeye mobil baz istasyonu araçları konuşlandırıldı. Afet bölgelerinde haberleşmenin sürdürülebilmesi, hem vatandaşların yakınlarıyla iletişim kurabilmesi hem de sahadaki ekiplerin koordinasyonunun kesintiye uğramaması açısından kritik önem taşıyor.

TAHLİYE KARARI NEDEN ÖNEMLİ?

Orman yangınlarında yerleşimlerin tahliyesi, alevlerin doğrudan evlere ulaşması beklenmeden tedbir amacıyla uygulanabiliyor. Rüzgârın yön değiştirmesi, yoğun duman, görüş mesafesinin azalması ve ulaşım yollarının kapanma ihtimali tahliye kararlarında belirleyici unsurlar arasında bulunuyor. Bu nedenle vatandaşların resmi kurumların yönlendirmelerine uyması, tahliye kararı verilen bölgelere geri dönmemesi ve müdahale araçlarının kullanacağı yolları açık bırakması gerekiyor.

KIRSAL ALANLARDA HAYVANLAR İÇİN DE ÖNLEM ALINIYOR

Yumuk Mahallesi'nde 18 ahırın boşaltılması, yangının kırsal yaşam ve hayvancılık üzerindeki riskini de ortaya koydu. Ormanlık alanlarla tarım ve yerleşim alanlarının iç içe bulunduğu bölgelerde tahliye planlaması yalnızca insanlar için değil, çiftlik ve besi hayvanları için de yürütülüyor. Yangının yaklaşması halinde hayvanların son anda taşınmaya çalışılması hem vatandaşlar hem de müdahale ekipleri açısından ek risk oluşturabileceğinden, bu işlemlerin mümkün olduğunca erken yapılması önem taşıyor.

YANGIN SONRASI HASAR TESPİT SÜRECİ

Orman yangınlarında alevlerin kontrol altına alınmasının ardından soğutma çalışmaları ve yeniden tutuşma riskine karşı saha kontrolleri devam ediyor. Yerleşim alanlarında ise güvenliğin sağlanmasının ardından yapıların, tarım alanlarının, enerji ve iletişim hatlarının durumuna ilişkin incelemeler yapılıyor. Tahliye edilen vatandaşların evlerine dönüşü de yangın bölgesindeki riskin tamamen ortadan kalkması ve yetkili kurumların güvenli olduğuna ilişkin değerlendirmesinin ardından gerçekleştiriliyor.