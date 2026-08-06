Dini nikâh töreni sırasında gelinin mehir talebi sosyal medyada gündem oldu. Üzerindeki takılar hariç 750 gram altın isteyen gelinin sözleri karşısında damadın verdiği tepki, izleyenleri hem güldürdü hem de şaşırttı.

Kısa sürede viral olan görüntülerde, dini nikâhı kıyan kişinin mehir talebini sorması üzerine genç gelin, “Üstümdeki altınlar hariç 750 gram altın istiyorum” yanıtını verdi.

Bu talep karşısında şaşkınlığını gizleyemeyen damat adayı, elini kalbine götürerek tebessüm etti. Damadın yüz ifadesi, videonun sosyal medyada en çok konuşulan detayı oldu.