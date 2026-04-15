Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde bir okulda yaşanan silahlı saldırının ardından eğitim camiasında tepkiler büyüdü. Türkiye genelinde bazı eğitim sendikaları 15 Nisan Çarşamba günü için, bazıları ise 15-16 Nisan tarihlerini kapsayacak şekilde iş bırakma kararı aldı. Bu gelişme sonrası Antalya'da okullar tatil mi, 15 Nisan’da ders var mı ve öğretmenler derse girecek mi soruları gündeme oturdu.

ANTALYA’DA RESMİ TATİL KARARI YOK

Antalya Valiliği ve Antalya İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan son kontrollerde, kent genelinde okulların tatil edildiğine dair resmi bir açıklama bulunmuyor. Yani 15 Nisan 2026 Çarşamba günü için Antalya genelinde ilan edilmiş bir tatil kararı yok.

Ancak sendikaların aldığı iş bırakma kararları nedeniyle okullarda ders işleyişinin her yerde aynı şekilde devam etmeyebileceği ifade ediliyor. Bu nedenle kent genelinde okullar açık olsa da derslerde aksama yaşanabilir.

HANGİ SENDİKALAR KAÇ GÜN İŞ BIRAKIYOR?

Sendikaların açıkladığı eylem planlarına göre kararlar farklılık gösteriyor:

1 gün iş bırakma: Eğitim-Bir-Sen (15 Nisan)

2 gün iş bırakma: Eğitim-İş, Eğitim Gücü Sen, Hürriyetçi Eğitim Sen (15-16 Nisan)

Bu farklı takvim nedeniyle Antalya genelinde bazı okullarda sadece 15 Nisan’da, bazılarında ise 2 gün boyunca derslerde aksama yaşanabileceği değerlendiriliyor.

VELİLER NE YAPMALI?

Antalya'da okullar kaç gün tatil sorusunun net yanıtı şu an için: Resmi tatil yok. Ancak öğretmenlerin iş bırakma eylemine katılım oranına göre okullarda farklı senaryolar oluşabilir.

Velilerin özellikle sabah saatlerinde okul yönetimlerinden ve öğretmenlerden gelecek bilgilendirmeleri takip etmesi gerekiyor. Bazı okullarda dersler normal akarken, bazı okullarda sınıflar erken dağılabilir ya da sınırlı öğretmenle eğitim yapılabilir.

Günün sonunda mesele sadece bir gün tatil meselesi değil. Okullarda güvenlik konusu yeniden tartışılıyor. Velilerin kafasında aynı soru var: çocuklar güvende mi?

EĞİTİMDE GÜVENLİK TARTIŞMASI BÜYÜYOR

Siverek’te yaşanan olay sonrası sendikalar yalnızca protesto değil, aynı zamanda okullarda güvenlik önlemlerinin artırılması talebiyle de eylem kararı aldı. Bu nedenle alınan iş bırakma kararları, eğitim sisteminde güvenlik tartışmasının daha da büyümesine neden oldu.