ARÇELİK tarafından İstanbul’da düzenlenen Trade Show 2026 etkinliğinde, Türkiye genelinden yaklaşık 1500 yetkili satıcı bir araya geldi. Yeni dönem ürün stratejileri, teknoloji vizyonu ve hizmet geliştirme modellerinin paylaşıldığı organizasyonda, uzun yıllardır sektöre katkı sağlayan çalışanlar da onurlandırıldı. Etkinlikte özellikle Alanya Sadullahoğlu Arçelik ekibi öne çıktı. Sadullahoğlu A.Ş. bünyesinde görev yapan ve 30 yıllık hizmet sürelerini tamamlayan iki isim, törende ödüllerini aldı. Şirket Genel Müdürü Candaş Ayaz ve yönetici Hakan Arıcan, uzun yıllara dayanan emekleri ve sektöre katkıları nedeniyle özel plaket ve sertifikayla onurlandırıldı.

'EMEKLERİ VE KATKILARI İÇİN TEŞEKKÜR EDİYORUZ'

Sadullahoğlu A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili Hayriye Sadullahoğlu Argun, "Geçtiğimiz hafta İstanbul’da Arçelik, “TOW 2026” adı altında bir organizasyon düzenledi. Etkinlikte yeni ürünler tanıtılırken, geleceğe yönelik planlar ve stratejiler hakkında da bilgiler paylaşıldı. Organizasyon kapsamında, Arçelik ailesi içinde 30, 40 ve 50 yıldır görev yapan çalışanlar ile bayi çalışanları da ödüllendirildi. Müşteri memnuniyeti, satış performansı ve genel katkılarıyla öne çıkan çalışanlar, özel bir törenle onurlandırıldı. Sadullahoğlu A.Ş. bünyesinde uzun yıllardır birlikte çalıştığımız ekip arkadaşlarımız da bu kapsamda yer aldı. Genel Müdürümüz Candaş Ayaz ve Hakan Arıcan, Arçelik ailesi içinde 30. yıllarını doldurmaları nedeniyle ödüle layık görüldüler. Kendilerini tebrik ediyor, emekleri ve katkıları için teşekkür ediyoruz. Birlikte çalışmaktan büyük memnuniyet ve minnet duyuyoruz" dedi.

'MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ EN BÜYÜK ÖNCELİĞİMİZ'

Sadullahoğlu A.Ş. Genel Müdürü Candaş Ayaz, 30 yıllık sürecin büyük değişimlere sahne olduğunu belirterek dijitalleşme ve müşteri memnuniyetine odaklandıklarını vurguladı. Ayaz, "Sadullahoğlu A.Ş. çatısı altında bir yılı daha geride bırakmanın gururunu yaşıyoruz. Bu süreçte destek veren ve emeği geçen herkese teşekkür ederiz. Aldığımız bu ödül, birlikte başardığımız anlamlı işlerin bir simgesi olarak tüm şirketimize ve çalışma arkadaşlarımıza ithaf edilmiştir. Bu süreçte katkı sunan herkese tekrar teşekkür ederiz. 30 yıl kısa bir süre değil. Bu zaman diliminde her şey büyük bir değişim gösterdi; süreçler gelişti, büyüdü ve dijitalleşti. Bizim de hedefimiz her zaman olduğu gibi günceli yakalamak, müşteri memnuniyeti odaklı hizmet vermek ve çağa uyum sağlayarak sürekli kendimizi geliştirmektir" dedi.

'BİZ HER ZAMAN İŞİMİZİ AŞKLA VE SEVGİYLE YAPIYORUZ'

Sadullahoğlu A.Ş. Yöneticisi Hakan Arıcan, "Sadullahoğlu A.Ş. Yönetim Kurulu’na, Sayın Rauf Sadullahoğlu’na, Hayriye Argun’a ve Nilüfer Sadullahoğlu’na, bize bir aile ortamında çalışma imkânı sundukları ve bu aile sıcaklığını hissettirdikleri için öncelikle teşekkür ediyorum. Bununla birlikte sevgili aileme, Arçelik A.Ş. Yönetim Kurulu’na, saha ekibine, tüm çalışma arkadaşlarıma ve en önemlisi yıllardır bizi güler yüzüyle tercih eden değerli müşterilerimize sonsuz teşekkür ederiz. Daha nice 30 yıllara, aşkla ve birlikte çalışmaya. 30 yıl içinde çok şey değişti. Zaman değişti, hayat değişti, teknoloji gelişti ve süreçler dijitalleşti. Ancak bu değişim içinde bizim için değişmeyen tek şey; işimize duyduğumuz sevgi ve bağlılık oldu. Hatta öyle müşterilerimiz var ki, 30 yıl önce kendi çeyizini alıp bugün kızının çeyizini yine bizden alan. Biz her zaman işimizi aşkla ve sevgiyle yapmaya devam edeceğiz. Çünkü biz burada sadece ürün değil, aynı zamanda hizmet sunuyoruz. Her zaman en iyi şekilde yardımcı olmak, müşterilerimizin yanında olmak ve güvenlerini karşılıksız bırakmamak en büyük önceliğimiz olmaya devam edecek" ifadelerini kullandı. (Şerife ÇOBAN)