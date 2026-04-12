Antalya merkezli 8 ilde düzenlenen operasyonda, öğretmen maaşları ve sahte kayıtlar üzerinden milyonlarca liralık usulsüzlük iddiası gündeme geldi.

8 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Antalya’da yürütülen geniş çaplı soruşturma kapsamında, kamu kaynaklarının usulsüz kullanıldığı iddiasıyla dikkat çeken bir operasyon yapıldı. Antalya merkezli 8 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonda toplam 46 şüpheli hakkında işlem başlatıldı.

Soruşturmayı yürüten savcılık, dosyada zimmet, resmi belgede sahtecilik ve nitelikli dolandırıcılık suçlamalarının yer aldığını açıkladı. İlk bulgulara göre kamuya ait milyonlarca liralık kaynağın sistematik şekilde usulsüz kullanıldığı iddia ediliyor.

52 MİLYON LİRALIK KAMU ZARARI İDDİASI

Soruşturma dosyasına giren bilgilere göre, toplam 52 milyon 344 bin TL’yi aşan kamu zararı oluştuğu öne sürülüyor. Bu rakamın büyük bölümünün sahte kayıtlar ve kurgulanmış ödemeler üzerinden gerçekleştiği iddia edildi.

Dosyada yer alan detaylar arasında öğretmenlerin maaş ve ek ders ödemelerinden bilgileri dışında kesinti yapılması da bulunuyor. Bu yöntemle 687 bin TL’ye yakın bir tutarın usulsüz şekilde alındığı öne sürülüyor.

SAHTE ÖĞRENCİ VE SAHTE İŞLETME İDDİASI

Soruşturmanın en dikkat çeken başlıklarından biri ise mesleki eğitim kapsamındaki ustalık telafi programı oldu. İddiaya göre bazı şüpheliler, sistemde sahte öğrenci kayıtları ve işletmeler oluşturarak kamu kaynaklarından haksız ödeme aldı.

Bu yöntemle yaklaşık 51 milyon TL’nin üzerinde bir kaynağın mevzuata aykırı kullanıldığı ileri sürülüyor. Özellikle emekli öğretmenlerin aktif çalışıyormuş gibi gösterilmesi de dosyada yer alan diğer detaylar arasında.

18 KİŞİ TUTUKLANDI

7 Nisan’da gerçekleştirilen operasyon sonrası gözaltına alınan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Yapılan işlemlerin ardından 18 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi. 26 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Dosyada yer alan bir şüphelinin yurt dışında firari olduğu, bir kişinin ise başka bir suçtan cezaevinde bulunduğu öğrenildi. Güvenlik birimleri firari şüpheliyi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.