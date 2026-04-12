İngiliz Kraliyet ailesi üyelerinin de tercih ettiği Gandys markası iflas başvurusu yaptı. Kapanış sürecinde ürünler büyük indirimle satışa çıkarıldı.

FİNANSMAN KESİLDİ, KAPANMA KARARI GELDİ

İngiltere merkezli dünyaca ünlü giyim markası Gandys, yaşadığı finansal sorunlar nedeniyle iflas başvurusunda bulundu. Moda sektörünün saygın yayınlarından Drapers’a göre, markaya sağlanan finansman desteğinin aniden kesilmesi süreci hızlandırdı.

Şirketin faaliyetlerini durdurma kararı aldığı, elde kalan ürünleri satabilmek için ise büyük indirim kampanyası başlattığı öğrenildi. Bu gelişme, “Gandys iflas etti ürünleri neden ucuzladı” sorusunu da beraberinde getirdi.

TRAJEDİDEN DOĞAN MARKA

Gandys’in hikayesi sıradan bir ticari başarıdan çok daha fazlasını barındırıyor. Marka, 2004 yılında yaşanan Hint Okyanusu tsunamisinde anne ve babasını kaybeden Rob ve Paul Forkan kardeşler tarafından 2012’de kuruldu.

Kardeşler, yaşadıkları acıyı toplumsal faydaya dönüştürmek amacıyla Gandys Vakfını hayata geçirdi. Bu vakıf aracılığıyla başta Gana, Kenya ve Bali olmak üzere birçok ülkede okullar inşa edilerek çocukların eğitimine destek sağlandı.

KÜRESEL BAŞARI YETERLİ OLMADI

Gandys, kısa sürede uluslararası alanda tanınan bir marka haline geldi. McLaren ve Liberty London gibi önemli iş birlikleriyle büyüyen şirket, 2024 yılında Londra Covent Garden’da yeni mağaza açarak genişleme sinyali vermişti.

Ancak küresel ekonomik dalgalanmalar ve finansal baskılar, markanın bu büyümesini sürdürülebilir kılmadı. Artan maliyetler ve yatırım eksikliği, kapanma sürecini kaçınılmaz hale getirdi.

SEKTÖRDE YANKI UYANDIRDI

Gandys’in iflası moda dünyasında geniş yankı buldu. Sektör temsilcileri, markanın yalnızca bir giyim firması değil, aynı zamanda sosyal sorumluluk odaklı bir girişim olduğuna dikkat çekti.

Markanın kapanışı, özellikle etik üretim ve sosyal fayda temelli markaların sürdürülebilirliği konusunda yeni tartışmaları da beraberinde getirdi.