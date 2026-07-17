Akdeniz Bölgesi'ni etkisi altına alan sıcak hava dalgası, Antalya'da günlük yaşamı zorlaştırmaya devam ediyor. Yerel kaynaklardan aktarılan bilgilere göre, sabah saatlerinde 35 derece bandında seyreden hava sıcaklığı, öğle saatlerinde tam 40 dereceye kadar tırmandı.

Nem oranının yüzde 21 seviyesine gerilediği kent merkezinde, kuzey yönünden esen rüzgarlar havanın kuru ve bunaltıcı etkisini daha da artırdı. Kavurucu sıcaktan kaçmak isteyen vatandaşlar ile turistler çareyi sahillere akın etmekte buldu. Ancak serinlemek amacıyla plajları dolduranlar, deniz suyu sıcaklığının 30 dereceye ulaşması nedeniyle suda bekledikleri ferahlığı tam olarak yaşayamadı. Kimi tatilciler ise plaj şemsiyelerinin altında ve şezlonglarda güneşten korunarak vakit geçirmeyi tercih etti.

SICAKLIKLAR HAFTA SONU DÜŞECEK Mİ?

Meteorolojik tahminlere göre, bölgedeki hava sıcaklığının yarın en yüksek 38 derece, pazar günü ise 35 derece seviyelerine inmesi öngörülüyor. Antalya genelinde ölçülen bu ekstrem değerlerin, benzer sahil şeridini ve iklim dinamiklerini paylaşan Alanya'da da turizm hareketliliğini ve plaj kullanım alışkanlıklarını yakından etkilediği biliniyor. Uzmanlar, özellikle öğle saatlerinde güneşin dik açıyla geldiği anlarda, deniz suyunun da yüksek sıcaklıklara ulaşmasıyla birlikte oluşabilecek sıcak çarpması riskine karşı tedbirli olunmasını öneriyor.