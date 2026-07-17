Antalya'daki Digiverse Deneyim Evreni'nde kurulan merkezde, 15 Temmuz 2016 gecesinde yaşananlar gelişmiş dijital teknolojiler, görsel anlatımlar ve etkileşimli deneyim alanlarıyla ziyaretçilere aktarılıyor. Hazırlanan içeriklerle, milletin demokrasiye, bağımsızlığa ve millî iradeye sahip çıkma mücadelesinin gelecek nesillere aktarılması hedefleniyor.

15 Temmuz ruhu dijital deneyimle anlatılıyor

Anma Merkezi'nde ziyaretçiler, 15 Temmuz gecesinde yaşanan kritik anları dijital gösterimler ve interaktif uygulamalar eşliğinde deneyimleme fırsatı buluyor. Merkez, o gece yaşanan olayları teknolojinin sunduğu imkanlarla yeniden canlandırırken, millî birlik ve beraberlik ruhunu da ziyaretçilere hissettirmeyi amaçlıyor.

22 Temmuz'a kadar açık

15 Temmuz Anma Merkezi, 15-22 Temmuz 2026 tarihleri arasında her gün 10.00 ile 22.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek.

Merkez, Digiverse Deneyim Evreni, Meltem Mahallesi, Dumlupınar Bulvarı No: 201 (Antalyaspor Stadyumu arkası), Muratpaşa/Antalya adresinde ziyaretçilerini ağırlıyor.

Yetkililer, 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü'nün anlam ve önemini yakından görmek isteyen tüm vatandaşları Anma Merkezi'ni ziyaret etmeye davet etti.