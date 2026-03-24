Serik’te inşaat malzemeleri deposunda çıkan yangın paniğe neden oldu. Alevler kısa sürede büyüdü, depo kullanılamaz hale geldi.

Antalya’nın Serik ilçesinde inşaat malzemeleri deposunda çıkan yangın, mahallede kısa süreli paniğe yol açtı. Olay, Orta Mahalle’de faaliyet gösteren bir inşaat firmasına ait depo alanında meydana geldi.

YANGININ NEDENİ BİLİNMİYOR

Edinilen bilgilere göre, depo içerisinde bulunan boya ve yanıcı malzemelerin bulunduğu alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyüyerek depo alanını sardı.

Çevredeki vatandaşların durumu fark etmesi üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulunuldu. Olay yerine kısa sürede itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

1 SAATLİK MÜDAHALEYLE SÖNDÜRÜLDÜ

Yangına müdahale eden itfaiye ekipleri, yoğun çaba sonucu alevleri yaklaşık 1 saatlik çalışmayla kontrol altına aldı. Yangın söndürülürken depo içerisindeki malzemelerin büyük bölümü zarar gördü.

Depoda bulunan boya malzemeleri tamamen yanarken, depo yakınında park halinde bulunan bir midibüs de hasar aldı.

Bir mahalle sakini “Bir anda duman yükseldi, ne olduğunu anlayamadık. Kısa sürede büyüdü zaten…” dedi.

Yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatıldı.

Bu tür olaylar özellikle yaz aylarına girerken Antalya genelinde daha sık görülüyor. Depolarda tutulan yanıcı malzemeler, küçük bir kıvılcımda bile büyük zarara yol açabiliyor. Esnafın sigorta ve güvenlik önlemlerini gözden geçirmesi gerektiği konuşuluyor.

…

