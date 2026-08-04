Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) başkanlık seçimleri öncesinde iş dünyasını hareketlendiren bir gelişme yaşandı. Yerel kaynakların bildirdiğine göre, Turuncu Liste ile yarışan başkan adayı Hatice Öz'ün kardeşi Süleyman Öz, seçimlerde ablası yerine Beyaz Liste adayı Reşat Güney'i destekleyeceğini duyurdu.

KARDEŞTEN RAKİP ADAYA DESTEK GEREKÇESİ NEDİR?

Süleyman Öz yaptığı açıklamada, Reşat Güney'i uzun yıllardır tanıdığını ve vizyonuna güvendiğini belirtti. Güney'in şeffaflık, dürüstlük ve disiplin anlayışını önemsediğini aktaran Öz, saha çalışmalarını yakından takip ettiği Beyaz Liste adayına başarılar diledi.

Öte yandan, seçim sürecinde Hatice Öz'e farklı kesimlerden destek gelmişti. Eski ATSO

Başkanı Ali Bahar'ın eşi Şebnem Toker Bahar, sosyal medya üzerinden yaptığı yorumla Hatice Öz'e başarılar dileyerek, çağdaş bir Türk kadınının ATSO'ya yakışacağını ifade etmişti.

ATSO SEÇİM SÜRECİ NASIL İŞLEYECEK?

Dört farklı adayın yarıştığı ATSO seçimlerinde Hatice Öz Turuncu Liste, Davut Çetin Kırmızı Liste, Berkay Bahar Mavi Liste ve Reşat Güney Beyaz Liste ile üyelerin karşısına çıkıyor. Üç aşamalı olarak gerçekleştirilecek seçim sisteminde, ilk etapta yaklaşık 60 bin oda üyesi oy kullanarak 49 farklı meslek komitesinin temsilcilerini belirleyecek.

Sandıktan çıkan komite üyeleri yaklaşık 117 kişiden oluşan meclisi oluşturacak. Son aşamada ise meclis üyeleri kendi aralarında yapacakları oylamayla 11 kişilik yönetim kurulunu seçecek. Yönetim kurulu da başkan ve yardımcılarını belirleyerek görev dağılımını tamamlayacak.