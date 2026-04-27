BAİB Yönetim Kurulu, Başkan Mehmet Ali Can önderliğinde ilk toplantısını gerçekleştirdi. Toplantıda başkan yardımcıları ve muhasip üye ile sektör kurullarında, komitelerde görev yapacak isimler belirlendi. Başkan Can, görev dağılımının ardından BAİB Yönetim Kurulunun daha da güçlü hale geldiğini belirterek, "Bölgemiz ihracatını daha da artıracak, alternatif pazarlar oluşturup, mevcut pazarlardaki gelişimi destekleyecek çalışmalarımızı hayata geçireceğiz" dedi. Başkan Can, "Antalya, Burdur ve Isparta illerimizde tüm sektörlerimizin ihracatını geliştirecek çalışmaları hayata geçireceğiz. İlk yönetim kurulu toplantımızda görev dağılımımızı yaparak, hayata geçireceğimiz çalışmaların da ilk adımını attık. Batı Akdeniz'de ihracata yeni adım atan, dijital dünyayı iyi okuyan, yeni nesil ticareti bilen genç girişimcilerimizi Genç İhracatçılar Kulübü'nde bir araya getireceğiz. Gençliğin yanına da tecrübeyi Yüksek İstişare Kurulu ile buluşturacağız. Yıllarını ihracata adamış, sektörlerine yön vermiş, tecrübeleriyle önümüzü açmış büyüklerimizin birikiminden daha fazla yararlanacağız. Bir tarafta gençliğin enerjisi, diğer tarafta tecrübenin rehberliği olacak. Bu vesileyle yönetim kurulu üyelerimize başarılar diliyorum ve ihracat ailemizin tüm fertlerini bölgemiz ve ülkemiz ekonomisinin gelişimi için çalışmalarımıza katkı sağlamaya davet ediyorum" diye konuştu.

BAİB Yönetim Kurulu'nda görev dağılımı şu şekilde gerçekleşti:

Başkan Yardımcısı: Mustafa Küçükyaman ve Harun Öztürk, Muhasip Üye: Onur Öztürk, Yaş Meyve Sebze Sektör Kurulu Üyesi: Mehmet Ali Can, Abdullah Bulut, Mehmet Erdoğan, Akın Veziroğlu, TİM Delegesi: Mehmet Ali Can ve Harun Oran, Maden Sektör Kurulu Üyesi: Mustafa Küçükyaman, Orhan Çiçek, Yaş Meyve Sebze Sektör Koordinatörü: Abdullah Bulut, Maden Sektör Koordinatörü: Ahmet Tekin, Ulusal Turunçgil Konseyi Temsilcisi: Akın Veziroğlu, Üzümde Rekolte Tahmin Komisyonu: Abdullah Bulut, Turunçgil Rekolte Tahmin Komisyonu: Akın Veziroğlu.

