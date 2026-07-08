Trabzon'un Maçka ilçesinde yaşayan Meltem ve Faik Bahçekapılı çifti, 13 Haziran'da kaybolan 5 yaşındaki Alman kurdu cinsi köpekleri Santos'u bulana 100 bin lira ödül vereceklerini açıkladı.

DHA'nın aktardığına göre, bir düğüne gitmek üzere evden ayrılan çift, saat 23.00 sıralarında geri döndüklerinde köpeklerini bulamadı. Güvenlik kameralarını inceleyen Bahçekapılı ailesi, aracın peşinden koşan Santos'un daha sonra gözden kaybolduğunu tespit etti. Çevredeki köylerde ve yol kenarlarında yapılan aramalardan 25 gündür sonuç alınamadı.

TASMASIZ OLDUĞU İÇİN SAHİPSİZ SANILMIŞ OLABİLİR

Köpeklerinin yaz aylarında boynunda oluşan egzama nedeniyle tasmasız dolaştığını belirten Faik Bahçekapılı, birinin Santos'u sahipsiz sanarak sahiplenmiş olabileceğini öne sürdü. Arabalara binmeyi çok seven bir köpek olduğunu ifade eden Bahçekapılı, bulan kişiye söz verdikleri 100 bin liralık ödülü kesinlikle teslim edeceklerini vurguladı.

MİKROÇİP KONTROLÜ İLE SAHİBİ BULUNABİLİR Mİ?

Kayıp evcil hayvanların bulunmasında kritik rol oynayan mikroçip sistemi, Santos'ta da aktif olarak bulunuyor. Hayvanın herhangi bir veteriner kliniğine götürülüp çip taramasının yapılması halinde, yasal sahiplerinin Bahçekapılı çifti olduğu sistem üzerinden anında tespit edilebiliyor. Aile, köpeği iyi niyetle sahiplenen kişilerin en yakın veterinere başvurarak durumu kolayca netleştirebileceğini hatırlatıyor.

Meltem Bahçekapılı ise günlerdir köpeklerinden bir haber alamamanın üzüntüsünü yaşadıklarını bildirdi. Çift, sırtından kuyruğuna kadar siyah, çene kısmı sarı renkli olan köpeklerini görenden veya nerede olduğunu duyandan acil yardım talep ediyor.