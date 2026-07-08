Tiyatro ve televizyon dünyasının tanınmış isimlerinden 62 yaşındaki Ruhsar Gültekin, geçirdiği ikinci beyin kanaması sonrası acil olarak ameliyata alındı. Başarılı geçen cerrahi müdahalenin ardından usta oyuncunun yoğun bakımdaki tedavisi sürüyor.

Birsen Altuntaş'ın aktardığı bilgilere göre, süreç şiddetli baş ağrısı ve kusma şikayetleriyle başladı. İlk etapta bu durumu migren atağı sanan Gültekin, hastaneye başvurduğunda yapılan tetkiklerde beyin kanaması geçirdiği tespit edildi. Küçükçekmece Acıbadem Atakent Hastanesi'nde tedavi altına alınan oyuncunun kanaması ilk müdahaleyle durduruldu.

Ancak hastanedeki takip sırasında usta isim ikinci kez beyin kanaması geçirdi. Bunun üzerine hızla ameliyata alınan Gültekin'in cerrahi operasyonunun başarılı bir şekilde tamamlandığı bildirildi.

48 SAATLİK KRİTİK SÜREÇ NE ANLAMA GELİYOR?

Beyin cerrahisi operasyonlarının ardından hastalar, olası ödem oluşumu veya yeniden kanama riskine karşı genellikle ilk 48 saat yakın gözetim altında tutuluyor. Gültekin'in de bu standart tıbbi prosedür kapsamında uyutulduğu ve sürecin olumlu ilerlemesi halinde doktorlar tarafından uyandırılmasının planlandığı açıklandı.

Son olarak 2022 yılında ekranlara gelen 'Senden Daha Güzel' adlı dizide 'Ayşen' karakterine hayat veren 62 yaşındaki oyuncunun sağlık durumundaki gelişmeler yakından takip ediliyor.