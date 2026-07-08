Hisse senetleri Borsa İstanbul'da işlem gören Astor Enerji, Amerika Birleşik Devletleri'nde faaliyet gösteren bir firmayla dev bir ihracat anlaşmasına imza attı. Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan resmi bildirime göre, iki şirket arasında güç transformatörlerinin tedarik edilmesini kapsayan yeni bir sözleşme onaylandı.

Söz konusu ticaret anlaşmasının toplam bedeli 42 milyon 510 bin dolar olarak belirlendi. İmzalanan protokole göre, büyüklükleri 100 MVA ile 350 MVA arasında değişiklik gösteren güç transformatörleri ABD pazarına sunulacak.

TESLİMATLAR NE ZAMAN YAPILACAK?

Şirketin KAP üzerinden yatırımcılarla paylaştığı verilere göre, dev anlaşma kapsamındaki ürün teslimatlarının uzun vadeye yayıldığı görülüyor. Planlamaya göre ihracat sevkiyatları 2027 yılının mart, ağustos ve ekim aylarında aşamalı olarak gerçekleştirilecek.

ANLAŞMANIN ŞİRKET BİLANÇOSUNA ETKİSİ NEDİR?

Enerji altyapısı alanında yapılan bu uluslararası sözleşme, şirketin finansal hedefleri içinde önemli bir yer tutuyor. Astor Enerji yetkilileri, 42,51 milyon dolarlık bu yeni sözleşme tutarının, şirketin 2025 yılı sonu beklenen toplam hasılatının yüzde 5,63'üne denk geldiğini aktardı. Bu durum, yerli enerji ekipmanları sanayisinin uluslararası pazarlardaki uzun vadeli planlamalarını ve ihracat kapasitesini yansıtan somut bir veri olarak kayıtlara geçti.