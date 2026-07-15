İngiltere'den yurt dışına yapılan seyahatler artış gösterirken, 2026 yılının ilk beş ayında Türkiye ve Antalya'ya gelen İngiliz turist sayısında belirgin bir gerileme kaydedildi. Turizm Databank'ın yayımladığı analize göre, Türkiye'nin İngiltere pazarındaki toplam payı yüzde 3,4 seviyesinden yüzde 3,2'ye indi. Bu durum, bölge turizmcilerinin fiyat ve pazarlama stratejilerini yeniden değerlendirmesine yol açıyor.

Veriler, İngiltere'den yurt dışına hava yoluyla yapılan seyahatlerin yılın ilk beş ayında geçen yıla kıyasla yüzde 0,3 artarak 95 milyonu aştığını gösteriyor. Ancak büyüyen bu pazardan Türkiye'nin aldığı pay oransal olarak azaldı. Ülke genelinde İngiltere'den yapılan seyahatler yüzde 6,3 oranında düşüş gösterdi.

DÜŞÜŞTEN EN ÇOK ETKİLENEN BÖLGELER HANGİLERİ?

Tatil destinasyonları bazında incelendiğinde en büyük kayıpların Ege ve Akdeniz kıyılarında yaşandığı görülüyor. Bodrum yüzde 17,6 ve Dalaman yüzde 16,9 ile en fazla gerilemenin yaşandığı merkezler olurken, Antalya'ya gelen İngiliz ziyaretçi sayısında yüzde 11,9'luk bir düşüş gerçekleşti. Aynı dönemde İzmir yüzde 8,9, İstanbul Havalimanı ise yüzde 5,3 oranında kayıp yaşadı. Tabloda artış gösteren tek nokta yüzde 9,9 ile Sabiha Gökçen Havalimanı oldu.

İNGİLİZ TURİST TERCİHİNİ HANGİ ÜLKELERDEN YANA KULLANDI?

Türkiye'nin İngiltere pazarında yaşadığı daralmanın aksine, Akdeniz çanağındaki rakip ülkelerin ziyaretçi sayılarını artırdığı bildirildi. İspanya geleneksel pazar liderliğini sürdürürken; İtalya, Yunanistan ve Mısır'ın İngiliz turistlerden aldığı pay yükselişe geçti. Uzmanlar, rekabet gücünün zayıflamaması adına sektör temsilcilerinin yeni adımlar atması gerektiğini vurguluyor.

ANTALYA'DAKİ DÜŞÜŞÜN ALANYA TURİZMİNE OLASI YANSIMASI NEDİR?

Antalya genelinde kaydedilen yüzde 11,9'luk İngiliz turist kaybı, Alanya turizm sektörü tarafından da yakından takip ediliyor. Özellikle Avrupalı ve İngiliz misafirlerin yoğun ilgi gösterdiği Alanya'da, konaklama tesisleri ve yerel esnafın sezon beklentileri bu daralmadan etkilenebiliyor. Sektör temsilcilerinin, pazar payını rakip ülkelere kaptırmamak için tanıtım faaliyetlerine ağırlık vermesi muhtemel bir adım olarak değerlendiriliyor.