Antalya'da 'biliyer atrezi' (doğuştan safra yollarının tıkanıklığı) tanısı konulan Metehan Gültekin, 1,5 yaşındayken annesi Çağla Gültekin'den yapılan karaciğer nakliyle sağlığına kavuştu. DHA'nın aktardığına göre, Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde gerçekleştirilen operasyonun ardından şu an 3 yaşında olan Metehan'ın gelişim süreci sorunsuz devam ediyor.

Hastalık süreci, Metehan'ın henüz bir aylıkken uzayan sarılık şikayetiyle hastaneye götürülmesiyle ortaya çıktı. İlk aşamada karaciğer hasarını yavaşlatmak amacıyla safranın kısmen bağırsağa aktarıldığı 'Kasai' operasyonu yapıldı. Ancak ilerleyen aylarda karaciğerde ciddi dejenerasyon ve enfeksiyonlar görülmesi üzerine nakil zorunlu hale geldi. Anne Çağla Gültekin ameliyat sürecini, "Oğlumu ikinci kez doğurdum; ilki karnımdan, ikincisi ciğerimden oldu" şeklinde ifade etti. Baba Osman Gültekin ise uzun süren hastane yatışlarında aile dayanışmasıyla ayakta kaldıklarını ve başarılı ameliyatın ardından evlerine mutlu döndüklerini dile getirdi.

29 YILDA 150 ÇOCUĞA NAKİL YAPILDI

Operasyonun gerçekleştirildiği Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Prof. Dr. Tuncer Karpuzoğlu Organ Nakli Enstitüsü, Türkiye'de pediatrik nakiller konusunda önemli bir merkez konumunda bulunuyor. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Reha Artan'ın verdiği bilgilere göre, merkezde ilk çocuk karaciğer nakli 1997 yılında yapıldı. Aradan geçen 29 yıllık süreçte beş farklı cerrahi ekip görev alırken, toplam 150 çocuk karaciğer nakliyle yaşama tutundu. Artan, bu istikrarın çok sayıda bölümün entegre çalışması ve yoğun bakım birimlerinin başarısıyla sağlandığını vurguladı.

BEBEKLERDE BİLİYER ATREZİ BELİRTİLERİ NELERDİR?

Hastalığın seyrinde erken müdahale kritik bir rol oynuyor. Tedavi sürecini yürüten Çocuk Gastroenteroloji Uzmanı Dr. Hatice Yılmaz Dağlı'nın tıbbi verilerine göre, doğuştan safra kanallarının olmaması durumu karaciğerde kalıcı hasara yol açıyor. Yenidoğan döneminde uzamış sarılık ve macun rengine dönük soluk dışkı, bu hastalığın en temel göstergeleri olarak kabul ediliyor. Uzmanlar, ebeveynlerin bu belirtileri gözlemlediklerinde vakit kaybetmeden donanımlı bir sağlık kuruluşuna başvurmaları gerektiği konusunda uyarıyor. Erken teşhis, organ kaybını geciktirecek ilk müdahalelerin yapılabilmesi açısından büyük önem taşıyor.