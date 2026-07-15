Edinilen bilgilere göre, ilk kaza Konaklı Kavşağı olarak bilinen noktada meydana geldi. Sürücü adayı olduğu öğrenilen bir kişinin kullandığı araç, henüz bilinmeyen bir nedenle kazaya karıştı.

İkinci kaza ise Konaklı'daki Time Center AVM önünde yaşandı. Aynı güzergâhta meydana gelen zincirleme trafik kazasında birden fazla aracın birbirine çarptığı öğrenildi.

Kazaların ardından bölgede trafik bir süre kontrollü olarak sağlanırken, olay yerine gelen ekiplerin inceleme yaptığı bildirildi.

Her iki kazada da yaralanan olup olmadığı henüz netlik kazanmazken, olaylarla ilgili inceleme sürüyor.