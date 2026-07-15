Alanya'da zehir tacirlerine darbe: 2 'torbacı' tutuklandı
Alanya'da zehir tacirlerine darbe: 2 'torbacı' tutuklandı
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Edinilen bilgilere göre, ilk kaza Konaklı Kavşağı olarak bilinen noktada meydana geldi. Sürücü adayı olduğu öğrenilen bir kişinin kullandığı araç, henüz bilinmeyen bir nedenle kazaya karıştı.

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İkinci kaza ise Konaklı'daki Time Center AVM önünde yaşandı. Aynı güzergâhta meydana gelen zincirleme trafik kazasında birden fazla aracın birbirine çarptığı öğrenildi.

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Kazaların ardından bölgede trafik bir süre kontrollü olarak sağlanırken, olay yerine gelen ekiplerin inceleme yaptığı bildirildi.

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Her iki kazada da yaralanan olup olmadığı henüz netlik kazanmazken, olaylarla ilgili inceleme sürüyor.

Muhabir: Bircan Subaşı