Antalya'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma etkinlikleri kapsamında, kent merkezindeki birçok ana arterde trafik düzenlemesi uygulanacak. Antalya Emniyet Müdürlüğünün yaptığı açıklamaya göre, programlar süresince bazı yollar geçici olarak araç trafiğine kapatılacak.

Alınan tedbirler doğrultusunda, 15 Temmuz Çarşamba günü saat 18.00 itibarıyla Cumhuriyet Meydanı'ndaki etkinlikler başlayacak. Bu kapsamda Cumhuriyet Caddesi'nin Huzur Kavşağı (Selekler Çarşısı önü) ile Valilik Önü Kavşağı arasında kalan kısmı trafiğe kapalı olacak. Söz konusu güzergah, program bitiminde yeniden ulaşıma açılacak.

KORTEJ GÜZERGAHINDA KONTROLLÜ AKIŞ

Etkinlikler çerçevesinde saat 11.00'de polis ve jandarma ekiplerinin katılımıyla büyük bir kortej düzenlenecek. İl Emniyet Müdürlüğü binasından hareket edecek olan konvoy; Anadolu Caddesi, Toros Caddesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Akdeniz Bulvarı ve Yüzüncü Yıl Bulvarı rotasını izleyecek.

Kortej daha sonra Güven Kavşağı, Üç Kapılar, Meydan Kavşağı, Mevlana Kavşağı, Düden Kavşağı, Sakarya Bulvarı, Namık Kemal Bulvarı ve Gazi Bulvarı üzerinden geçerek tekrar İl Emniyet Müdürlüğünde son bulacak. Yetkililer, geçiş esnasında ihtiyaç duyulması halinde trafik akışının kontrollü olarak durdurulacağını aktardı.

SÜRÜCÜLER HANGİ ÖNLEMLERİ ALMALI?

Kent merkezinde gün boyu sürecek hareketlilik ve akşam saatlerindeki yol kapatma kararları nedeniyle trafik yoğunluğunun artması bekleniyor. Vatandaşların mağduriyet yaşamaması adına trafiğe çıkmadan önce alternatif güzergahları planlamaları ve görevli trafik ekiplerinin yönlendirmelerine harfiyen uymaları büyük önem taşıyor.