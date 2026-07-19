ANTALYA Emniyet Müdürlüğü, her yıl milyonlarca yerli ve yabancı turisti ağırlayan Alanya'da güvenli turizm uygulamalarına bir yenisini daha ekledi. "Güvenli-Huzurlu Turizm" projesi kapsamında hazırlanan dört dilli kent haritaları, ilçeye gelen ziyaretçilere ücretsiz olarak dağıtılmaya başlandı.

Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Antalya'nın dünyanın en önemli turizm destinasyonlarından biri olduğu vurgulanarak, kentte huzur ve güven ortamının korunması amacıyla önleyici kolluk hizmetlerinin yanı sıra bilgilendirme çalışmalarının da aralıksız sürdürüldüğü belirtildi.

4 DİLDE HAZIRLANDI

Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından hazırlanan kent haritaları; Türkçe, İngilizce, Rusça ve Almanca olmak üzere dört farklı dilde basıldı. Böylece Alanya'yı ziyaret eden farklı ülkelerden turistlerin, ilçeyi daha rahat tanıyabilmeleri ve ihtiyaç duydukları bilgilere kendi dillerinde ulaşabilmeleri hedefleniyor.

Haritalarda yalnızca yön bilgileri değil, Alanya'nın tarihi, kültürel ve doğal zenginliklerini tanıtan içerikler de yer alıyor. İlçenin simge noktaları, turistik cazibe merkezleri ve önemli gezi rotaları ayrıntılı şekilde ziyaretçilere sunuluyor.

ACİL DURUMLAR İÇİN İLETİŞİM NUMARALARI DA BULUNUYOR

Kent haritalarında turistlerin ihtiyaç duyabileceği birçok bilgiye yer verildi. Kamu kurum ve kuruluşlarının önemli iletişim numaraları, acil durumlarda aranabilecek telefonlar, sağlık hizmetlerine ilişkin bilgiler ve güvenli turizme yönelik uyarılar haritanın önemli bölümlerini oluşturuyor.

Bunun yanında toplu taşıma güzergâhları, ulaşım noktaları ve turistlerin kolaylıkla faydalanabileceği çeşitli yönlendirmeler de haritalara işlendi.

REHBERE İHTİYAÇ DUYMADAN GEZEBİLECEKLER

Uygulamayla birlikte ziyaretçilerin ilçeyi profesyonel bir rehbere ihtiyaç duymadan daha kolay keşfedebilmeleri amaçlanıyor. Haritaların sunduğu yönlendirmeler sayesinde turistlerin hem zamandan tasarruf etmeleri hem de güvenli şekilde seyahat etmeleri hedefleniyor.

Emniyet yetkilileri, özellikle ilk kez Alanya'ya gelen yabancı turistlerin bu haritalar sayesinde kentte daha rahat hareket edebileceğini ifade etti.

TURİSTLERİN YOĞUN OLDUĞU NOKTALARDA DAĞITILIYOR

Hazırlanan dört dilli kent haritaları, Alanya'nın en yoğun ziyaretçi alanlarında görev yapan polis ekipleri tarafından ücretsiz olarak dağıtılıyor.

Dağıtım yapılan noktalar arasında Alanya Kalesi, Kızılkule, İskele Bölgesi, Alanya Tersanesi, Damlataş Mağarası, teleferik çevresi ve plajlar başta olmak üzere turistlerin yoğun ilgi gösterdiği birçok bölge yer alıyor.

Polis ekipleri, haritayı teslim ettikleri turistlere güvenli turizm konusunda kısa bilgilendirmeler de yaparak dikkat etmeleri gereken hususları anlatıyor.

ÇALIŞMALAR SEZON BOYUNCA DEVAM EDECEK

Antalya Emniyet Müdürlüğü, güvenli turizm anlayışı doğrultusunda yürütülen bilgilendirme faaliyetlerinin turizm sezonu boyunca aralıksız devam edeceğini bildirdi.

Yetkililer, amaçlarının Alanya'yı ziyaret eden yerli ve yabancı turistlerin hem güvenli hem de huzurlu bir tatil geçirmelerini sağlamak olduğunu belirterek, benzer bilgilendirme çalışmalarının sezon boyunca farklı noktalarda sürdürüleceğini ifade etti. Böylece Alanya'nın güvenli turizm destinasyonu kimliğinin daha da güçlendirilmesi hedefleniyor.