Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından hazırlanan yeni yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Düzenlemeyle birlikte, Türkiye genelindeki ücretli otoyolları kullanan yabancı plakalı araçların geçiş ücretleri ve idari para cezalarının tahsilat sürecinde köklü değişikliklere gidildi.

Yeni kurallara göre, yabancı plakalı araç sahiplerinin Hızlı Geçiş Sistemi (HGS) abonesi olması ve hesaplarında yeterli bakiye bulundurması zorunlu hale getirildi. Sürücünün uyruğuna bakılmaksızın, otoyol geçiş ücretleri ve olası cezalar herhangi bir tebligat şartı aranmadan doğrudan tahsil edilecek.

GÜMRÜK KAPILARINDA ELEKTRONİK DENETİM

Ödemelerini ülke içindeki kanallar üzerinden gerçekleştirmeyen araçların borç durumları, sınır kapılarındaki elektronik sistemlere anında yansıyacak. Gümrük idareleri, sistem üzerinde borcu görünen yabancı plakalı hiçbir aracın yurt dışına çıkışına onay vermeyecek.

İHLALLİ GEÇİŞLERDE CEZA ORANLARI NASIL UYGULANACAK?

İhlalli geçiş yapan araçların ceza oranları, ödeme süresine göre kademelendirildi. Belirlenen takvime göre, geçişi izleyen 15 gün içinde ödeme yapanlardan sadece geçiş ücreti alınacak ve ceza kesilmeyecek. Bu süreyi takip eden 30 gün içindeki ödemelerde geçiş ücretinin 1 katı, 45 günü aşan durumlarda ise geçiş ücretinin 4 katı tutarında idari para cezası uygulanacak.

Yap-işlet-devret modeliyle yönetilen veya özel işletimde olan otoyollara ait cezaların tahsilat gelirleri ise paylaştırılacak. Sınır kapılarında tahsil edilen toplam tutarın yüzde 60'ı doğrudan genel bütçeye aktarılırken, kalan yüzde 40'lık kısım Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) aracılığıyla ilgili işletici firmalara ödenecek.