Antalya’da Döşemealtı Belediyesi’ne yönelik ihale ve sahtecilik soruşturmasında eski Belediye Başkanı Turgay Genç tutuklandı. Soruşturmada 125 milyon lirayı aşan kamu zararı iddiası dikkat çekti.

Antalya’da bir süredir konuşulan Döşemealtı Belediyesi ihale usulsüzlüğü soruşturmasında kritik bir gelişme yaşandı. Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü dosyada, eski Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç tutuklanarak cezaevine gönderildi.

DÖŞEMEALTI DOSYASINDA TUTUKLAMA KARARI

Soruşturma, belediyedeki asfalt ve kaldırım ihaleleriyle bağlantılı usulsüzlük ve resmi belgede sahtecilik iddiaları üzerine başlatıldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerle ilgili karar verildi. Mahkeme, eski başkan Turgay Genç ile Ali Altun’un tutuklanmasına hükmetti. Diğer bazı şüpheliler ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Dosyada kamu zararının 125 milyon lirayı aştığı iddiası öne çıkıyor. Soruşturmanın ilk aşamasında aralarında belediye yöneticileri, personel ve yüklenici firma çalışanlarının da bulunduğu çok sayıda kişi hakkında işlem yapıldı.

22 ŞÜPHELİ HAKKINDA İŞLEM BAŞLATILDI

Soruşturma kapsamında eski belediye başkanının yanı sıra belediye başkan yardımcıları, meclis üyeleri, belediye personeli ve yüklenici firma çalışanlarının da dosyada yer aldığı öğrenildi. İlk belirlemelere göre 22 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Bunlardan birinin firari olduğu, iki kişinin ise yurt dışında bulunduğu bilgisi paylaşıldı.

Turgay Genç neden tutuklandı sorusu Antalya kamuoyunda en çok aranan başlıklardan biri haline geldi. Dosyanın merkezinde, belediye ihalelerinde kamu zararına yol açıldığı ve evraklarda usulsüzlük yapıldığı iddiası bulunuyor. Yargı süreci ilerledikçe iddianame ve yeni mahkeme aşamalarının da gündeme gelmesi bekleniyor.

ANTALYA’DA SİYASET VE YEREL YÖNETİM GÜNDEMİ ISINDI

Karar, Antalya yerel siyasetinde de yankı uyandırdı. Özellikle yerel yönetimlerde şeffaflık, ihale süreçleri ve kamu kaynağının kullanımı yeniden tartışma konusu oldu. Kentte belediye dosyalarına ilişkin yargı süreçlerinin önümüzdeki günlerde daha fazla konuşulacağı görülüyor.

Bu tür dosyalar vatandaşın günlük hayatına ilk bakışta uzak gibi duruyor ama aslında öyle değil. Belediye bütçesinde oluştuğu öne sürülen her zarar, dönüp dolaşıp yol, kaldırım, altyapı ya da başka bir kamu hizmeti olarak halkın cebine ve yaşamına dokunuyor.

Antalya kamuoyu şimdi soruşturmanın bir sonraki adımını izliyor. Dosyada yeni gözaltı ya da ek işlemler olur mu, şimdilik net değil. Ama süreç burada bitmedi.