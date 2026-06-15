Alanya'nın Kızlarpınarı Mahallesi'nde sabah saatlerinde bir apartman dairesinde yangın çıktı. Saat 10.30 sıralarında 1512

Sokak üzerinde bulunan bir binanın ikinci katında başlayan alevler, evde maddi hasara yol açtı.

Edinilen bilgiye göre, yangının banyoda bulunan şofbenden kaynaklandığı değerlendiriliyor. Alevleri ve dumanı fark eden ev sahibinin durumu hızla 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine, bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

DİĞER ODALARA SIÇRAMADAN SÖNDÜRÜLDÜ

Olay yerine kısa sürede ulaşan itfaiye ekipleri, alevlere müdahale ederek yangının evin diğer odalarına ve çevre dairelere sıçramasını engelledi. Ekiplerin yürüttüğü soğutma çalışmalarının ardından yangın tamamen kontrol altına alınırken, yetkililerin aktardığına göre dairenin banyo bölümü başta olmak üzere evde hasar meydana geldi.

ŞOFBEN BAKIMLARI NEDEN ÖNEMLİ?

Özellikle sık kullanılan elektrikli su ısıtıcılarının ve şofbenlerin düzenli bakımlarının yapılması, bu tür ev yangınlarının önlenmesinde hayati rol oynuyor. Elektrik tesisatındaki aşırı yüklenmelerin ve eskiyen bağlantı kablolarının yangın riskini artırdığı biliniyor. Bu nedenle tesisatın ve cihazların periyodik kontrollerinin yetkili servislerce yapılması, can ve mal güvenliği açısından büyük önem taşıyor.