AFAD verilerine göre Denizli’nin Buldan ilçesinde sabah saatlerinde 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntı çevre ilçelerde de hissedildi, bölgede küçük artçı depremler kaydedildi.

Denizli’de sabah saatlerinde meydana gelen deprem kısa süreli paniğe neden oldu. Denizli Buldan’da meydana gelen 3.9 büyüklüğündeki deprem, 16 Mart 2026 Pazartesi günü saat 09.03’te kaydedildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre sarsıntı yerin yaklaşık 14.9 kilometre derinliğinde gerçekleşti. İlk belirlemelere göre deprem sonrası herhangi bir can veya mal kaybı bildirilmedi.

DEPREMİN MERKEZ ÜSSÜ BULDAN

Resmi verilere göre depremin merkez üssü Denizli’nin Buldan ilçesi olarak açıklandı. Sarsıntı kısa süreli de olsa Denizli merkez ile bazı çevre ilçelerde hissedildi.

AFAD tarafından paylaşılan teknik bilgiler şöyle:

Yer: Buldan (Denizli)

Tarih – Saat: 16 Mart 2026 / 09.03

Büyüklük: 3.9

Derinlik: 14.91 km

Uzmanlara göre bu büyüklükteki depremler genellikle ciddi hasar oluşturmasa da bölgedeki fay hareketliliğini göstermesi açısından dikkatle takip ediliyor.

BÖLGEDE ARTÇI SARSINTILAR DA KAYDEDİLDİ

Depremin ardından Buldan ve çevresinde küçük ölçekli artçı sarsıntılar da meydana geldi. AFAD kayıtlarına göre sabah saatlerinde ölçülen bazı sarsıntılar şöyle:

06.43 – Buldan: 2.2

05.48 – Güney: 0.8

05.11 – Buldan: 1.0

04.22 – Güney: 0.9

Yetkililer, bölgedeki hareketliliğin normal sismik süreç içinde değerlendirildiğini belirtti. Vatandaşların resmi kurumların açıklamalarını takip etmeleri istendi.

Bu arada 15 Mart tarihinde de Pamukkale ve Buldan çevresinde 1.4 ile 2.3 büyüklüğü arasında küçük sarsıntılar kaydedildi.

Depremi hisseden bazı vatandaşlar kısa süreli panik yaşarken, günlük hayat kısa sürede normale döndü. Sabah saatlerinde hissedilen bu tür küçük sarsıntılar özellikle üst katlarda yaşayan kişiler tarafından daha belirgin hissedilebiliyor.