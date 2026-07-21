Örnek No:54*

T.C.

ANTALYA

BANKA ALACAKLARI İCRA DAİRESİ

2025/61296 ESAS

TAŞINIRIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/61296 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Muhammen Kıymeti Adedi Cinsi Mahiyeti ve Önemli Vasıfları 1.450.000,00 1 Taşıt 07NT415 Plakalı , 2020 Model , JEEP Marka , 552823280206104 Motor No'lu , ZACNJCB11LPR06020 Şasi No' ...

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 26/08/2026 - 10:58

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Bitiş Tarih ve Saati : 02/09/2026 - 10:58 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 30/09/2026 - 10:58

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Bitiş Tarih ve Saati : 07/10/2026 - 10:58

13/07/2026 (İİK m.114/4)