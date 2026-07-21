Örnek No:54*
T.C.
ANTALYA
BANKA ALACAKLARI İCRA DAİRESİ
2025/61296 ESAS
TAŞINIRIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/61296 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
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Muhammen Kıymeti
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Adedi
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Cinsi
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Mahiyeti ve Önemli Vasıfları
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1.450.000,00
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1
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Taşıt
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07NT415 Plakalı , 2020 Model , JEEP Marka , 552823280206104 Motor No'lu , ZACNJCB11LPR06020 Şasi No' ...
Artırma Bilgileri
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1.Artırma
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Başlangıç Tarih ve Saati : 26/08/2026 - 10:58
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2.Artırma
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Başlangıç Tarih ve Saati : 30/09/2026 - 10:58
13/07/2026 (İİK m.114/4)