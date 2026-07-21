Örnek No:54*

T.C.
ANTALYA
BANKA ALACAKLARI İCRA DAİRESİ
2025/61296 ESAS
TAŞINIRIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/61296 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Muhammen Kıymeti

Adedi

Cinsi

Mahiyeti ve Önemli Vasıfları

1.450.000,00

1

Taşıt

07NT415 Plakalı , 2020 Model , JEEP Marka , 552823280206104 Motor No'lu , ZACNJCB11LPR06020 Şasi No' ...

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 26/08/2026 - 10:58
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Bitiş Tarih ve Saati : 02/09/2026 - 10:58

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 30/09/2026 - 10:58
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Bitiş Tarih ve Saati : 07/10/2026 - 10:58

13/07/2026 (İİK m.114/4)

#ilangovtr Basın No ILN02512112